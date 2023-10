Windows 11 2023 Update: So installiert ihr jetzt die neue Version 23H2

Ab sofort steht das Windows 11 2023 Update zum Download bereit. Besser bekannt als Version 23H2 ist die Installation für die meisten Nutzer denkbar einfach. Gleichzeitig stehen aber auch die Instal­la­tionsmöglichkeiten für Experten bereit - z.B. via ISO-Datei.

Einfach und schnell zum neuen 23H2

Download und Installation unter Windows 11

Download und Installation unter Windows 10

Windows Copilot: Microsoft zeigt KI-Integration in Windows 11

Update mit dem Windows 11 Installationsassistenten

Installationsassistent für Windows 11 23H2

Update mit dem Media Creation Tool

Media Creation Tool: Windows-Medium erstellen

Update über eine ISO-Datei

Windows 11: ISO-Datei für die Installation

Microsoft sieht längst das automatische Update als Standard an. Insbesondere für die hohe Zahl der weniger erfahrenen Nutzer stellt dieses faktisch die Ga­ran­tie dar, ohne fremde Hilfe an die neueste Windows-Version zu kommen. Wer allerdings mit speziellen Voraussetzungen zu tun hat, dürfte es auch zu schätzen wissen, dass Microsoft ebenso die klassischen Installationsmedien bereithält.Wer bereits Windows 11 nutzt, hat die geringsten Schwierigkeiten, das neue Update zu erhalten. Hier genügt es, in denden Punktaufzurufen. Sicherheitshalber sollte man hier noch einmal auf den Button "" klicken.Spätestens jetzt sollte die Mitteilung "Windows 11, Version 23H2 ist verfügbar" eingeblendet werden, wenn man denn die erste Welle der Verteilung erwischt hat. Ein Klick auf den nebenstehenden Button "" startet dann die Einrichtung des Windows 11 2023 Updates (22H2).Wie Microsoft mitteilte, gilt für die Nutzer des Vorgänger-Betriebssystems Windows 10 das Gleiche, was auch für die Windows 11-Nutzer gilt: Die Installation erfolgt einfach über das Windows Update, das unterzu finden ist.Allerdings gibt es hier eine Einschränkung: Die entsprechende Mitteilung taucht hier nur auf, wenn die Hardware den höheren Mindestanforderungen entspricht. Dies lässt sich unter anderem mit dem PC Health Check überprüfen.Sollte das Update nicht automatisch installiert oder nach einer manuellen Suche zum Download angeboten werden, hilft oft der Installationsassistent für Windows 11, um das 23H2-Upgrade direkt anzustoßen. Diesen Weg sollte man einschlagen, bevor man darüber nachdenkt, eine händische Installation über das Media Creation Tool bzw. mit ISO-Dateien zu wählen. Allerdings gelten auch hier die eingangs erwähnten Systemanforderungen (z.B. TPM 2.0, Secure Boot etc.), um das Windows 11 2023 Update ohne Hindernisse aufzuspielen.Für den Fall, dass Nutzer einen PC mit fehlender oder zu langsamer Internetverbindung besitzen, oder andere Schwierigkeiten mit der direkten Installation über das Netz haben, können das von Microsoft bereitgestellte Media Creation Tool (MCT) nutzen. Mit diesem lässt sich ein klassisches Installations-Medium erstellen, von dem aus die neue Betriebssystem-Version dann auf einem Rechner installiert werden kann.Nutzer mit etwas höherer Erfahrung können auch direkt mit einer von Microsoft bereitgestellten ISO-Datei arbeiten. Dabei handelt es sich um das Abbild eines Installations-Mediums, das entweder direkt ins Dateisystem eingebunden oder auf einen Datenträger übertragen werden kann. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Tools, die bei den verschiedenen Variationen helfen. Dieser Weg ist vor allem bei einer kompletten Neuinstallation interessant.