Windows 11: Microsoft ändert Funktion der Druck-Taste nach 28 Jahren

Die große Gruppe der Windows-Nutzer ist in der Regel nicht gerade begeistert, wenn Änderungen an lange genutzten und vertrauten Funktionen vorgenommen werden. Man kann sich also auf einige Kontroversen einstellen, wenn sich jetzt das Verhalten des Druck-Buttons ändert.

Mehr Features, aber...

Zusammenfassung Druck-Taste in Windows 11 öffnet Snipping Tool statt Screenshot zu erstellen

Mehr Funktionen als bisherige Druck-Taste

Umgewöhnung schwierig für langjährige Nutzer

Windows 11 Beta-Preview-Builds 22621.1546 & 22624.1546

Die Taste "Druck", beziehungsweise der Print Screen-Key "PrtSc", sorgt seit nunmehr 28 Jahren für das immer gleiche Verhalten des Windows-Betriebssystems: Ein Bildschirmfoto der aktuellen Darstellung auf dem Monitor wird in die Zwischenablage kopiert und dieser Screenshot lässt sich dann direkt zur Weiterverarbeitung in eine beliebige andere Software einfügen.In den jüngsten Windows 11 Beta-Preview-Builds mit den Kennungen 22621.1546 und 22624.1546 ist dies aber nicht mehr der Fall. Wenn man dort die fragliche Taste drückt, öffnet sich das Windows Snipping Tool, das man bisher bereits durch die Windows-Taste + Shift + S aufrufen konnte. Das berichteten die Kollegen von WindowsLatest Das neue Snipping Tool, das Funktionen aus dem alten Snipping Tool und Snip & Sketch kombiniert, ist ziemlich nützlich. Mit dem standardmäßigen rechteckigen Modus können Benutzer einen ausgewählten Teil des Bildschirms erfassen, was bedeutet, dass ein Screenshot nicht zugeschnitten werden muss. Es gibt auch einen Freiform-Erfassungsmodus, einen Fenstermodus und einen Vollbildmodus. Außerdem können Nutzer mit dem Snipping Tool zeitgesteuerte Bildschirmaufnahmen machen und es gibt auch einen Screen-Recorder für Videoaufnahmen.Insofern bietet das Snipping Tool in Windows 11 deutlich mehr als die bisherige Funktion der Druck-Taste. Aber es handelt sich eben auch um eine Veränderung an einer Funktion, die viele Anwender nun schon seit Jahrzehnten immer wieder auf die gleiche Art verwenden. Und eine Umgewöhnung ist hier entsprechend schwierig.