Mullvad Browser Download: Browser für mehr Privatsphäre

Der Mullvad Browser Download verspricht mehr Privatsphäre im Netz. Dazu verwischt der Browser den digitalen Fingerabdruck des Nutzers so weit wie möglich.Der auf Firefox basierende Browser verhindert das Sammeln und die Weitergabe von Nutzerdaten, etwa durch Tracker und Cookies. Dadurch wird es Drittanbietern erschwert, die Aktivitäten einzelner Nutzer auszuwerten. Hier bieten wir den Mullvad Browser in der aktuellen Version 12.5.1 für Windows an.Der Mullvad Browser unterstützt in der hier bereitgestellten Version Windows 10 oder eine neuere Version des Betriebssystems (nur 64-Bit). Auf der offiziellen Webseite gibt es den Browser auch für Linux sowie MacOS 11 oder neuer. Interessierte finden bei GitHub außerdem den Quellcode.Während der Installation wird der Mullvad Browser standardmäßig in ein Verzeichnis auf dem Desktop extrahiert, der Programmpfad lässt sich auf Wunsch aber ändern.Der Mullvad Browser wurde zusammen mit dem in Schweden stationierten VPN-Anbieter Mullvad VPN und dem Tor Project entwickelt. Ähnlich wie der ebenfalls auf Privatsphäre fokussierte Tor Browser basiert der Mullvad Browser auf dem Code von Mozilla Firefox , allerdings wurde hier auf eine Einbindung des Tor-Netzwerks verzichtet - dadurch laden Webseiten deutlich schneller.Benutzer können durch sogenanntes Browser-Fingerprinting eindeutig von anderen Personen unterschieden werden. Dies geschieht durch das Sammeln verschiedener Daten, die während der Nutzung anfallen und so ein einzigartiges Profil erstellen. Ziel von Mullvad ist es, jeder Person denselben oder zumindest einenzu geben. Dazu nutzt der Browser standardmäßig die Resist-Fingerprinting-Funktion von Firefox, außerdem wurden diverse APIs entfernt.Der Browser legt somit auch keine Chronik an und löscht beim Schließen automatisch offene Tabs und Cookies. Außerdem sind der Werbeblocker uBlock Origin sowie NoScript standardmäßig aktiviert und es gibt einen, der auf Knopfdruck den Browser zurücksetzt. Auf ihrer Webseite geben die Entwickler noch einen tieferen Einblick in die verschiedenen Anpassungen und Modifizierungen.: Zwar lassen sich für Firefox entwickelte Themes und Add-ons installieren, empfohlen ist dies aber ausdrücklich nicht, da zusätzliche Erweiterungen wieder eine eindeutige Identifizierung des Nutzers ermöglichen könnten. Anders als es sich vielleicht zunächst vermuten lässt, ist im Mullvad Browser kein VPN integriert, dennoch empfehlen die Entwickler die Nutzung eines solchen (sicheren!) Dienstes zusammen mit dem Browser. Erst dadurch wird dann zusätzlich auch die IP-Adresse verschleiert.