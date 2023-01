Windows 11: neues Snipping-Tool mit Video-Aufnahme für Beta-Tester

Microsoft hat gestern Abend mit der Verteilung der Windows 11-Builds 22621 und 22623 an Insider-Tester aus dem Beta-Channel begonnen. Damit erhalten nun auch die Tester der bereits etwas stabileren Vorabversionen Zugriff auf das neue Snipping-Tool mit Video-Aufnahmefunktion.

Snipping-Tool mit Aufnahme-Funktion jetzt auch für Beta-Channel-Tester

Zusammenfassung Microsoft verteilt Windows 11-Builds 22621 und 22623 an Beta-Tester.

Neue Version des Snipping-Tools mit Video-Aufnahmefunktion.

Enablement-Paket zum Nachrüsten neuer Features.

Video-Aufnahme kann vorübergehend pausiert werden.

Verbesserungen in Performance und Stabilität.

Microsoft

Wie Microsoft in seinem Weblog für das Insider-Programm erklärt, stehen seit Kurzem die Windows 11 Insider Preview-Builds 22623.1245 (Neue Features aktiv) und 22621.1256 (Neue Features ab Werk deaktiviert) für Tester aus dem Beta-Channel zur Verfügung. Diese wurden zuvor bereits im Dev-Channel verteilt, standen dort aber eben nur Nutzern zur Verfügung, die sich für mutig genug halten, die frühsten öffentlich verbreiteten Testausgaben von Windows 11 auszuprobieren.Die neuen Builds werden in Form des Updates KB5022358 an die Nutzer verteilt, wobei die Nutzer der früheren Build 22622 wie immer ein Enablement-Paket herunterladen können, um die neuen Features ebenfalls erhalten können. Wer also beim Bezug des Updates auf die neuen Builds in der Gruppe gelandet ist, die die Build 22621 ohne ab Werk aktivierte neue Features erhält, kann nach dem Upgrade erneut auf Updates prüfen und die Features auf Wunsch mittels des Enablement-Pakets "nachrüsten".Wer eine Build aus dem Beta-Channel nutzt, kann nun ebenfalls Zugriff auf eine neue Version des Windows 11 Snipping-Tools erhalten, bei der Microsoft die im Dev-Channel bereits getestete neue Funktion zur einfachen Aufzeichnung von Videos integriert hat. Die neue Version 11.2212.24.0 erlaubt ihnen nun, auf Wunsch auch einfach ein Video bestimmter Bildschirmbereiche aufzuzeichnen.Neu ist dabei in der aktualisierten Ausgabe, dass sich die Aufnahme bei Bedarf auch vorübergehend pausieren lässt, um etwa einen bestimmten Vorgang besser aufzeichnen zu können. Wie üblich soll die neue Version des Snipping-Tools auch im Hinblick auf Performance und Stabilität verbessert worden sein.Microsoft informiert in seinem offiziellen Windows Insider Blog ausführlicher über die Neuerungen in den jüngsten Versionen für den Beta-Kanal und listet auch die bekannten Fehler und einige Fehlerbehebungen.