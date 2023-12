Nach Abgang von Panay: Windows Major-Releases wieder im Jahrestakt

Microsoft stellt nach dem Wechsel im Management des Windows-Teams und einem umfangreichen internen Umbau auch bei der Entwicklung von Windows einiges um. In Zukunft soll die Schlagzahl der Major-Releases nun wieder deutlich erhöht werden.

Microsoft

Jetzt soll alles wieder schneller gehen

Wechsel auf Jahrestakt erst ab 2025

Zusammenfassung Microsoft plant häufigere Major-Releases für Windows

Neues Management-Team nach Panos Panays Abgang

Entwicklungsweise von Windows wird umgestellt

"Hudson Valley" letztes Release nach altem Modell im Jahr 2024

Jahrestakt für Hauptversionen soll danach folgen

Kleinere Updates weiterhin zwischen Major-Releases

Aktuelle Pläne könnten sich noch ändern

Unter Panos Panay, der das Windows-Team bis zu seinem völlig überraschenden Abgang vor einigen Wochen mit einigem Erfolg leitete, war Microsoft zu einem eher traditionellen Modell zurückgekehrt, bei dem man im Abstand von ungefähr drei Jahren neue Hauptversionen von Windows veröffentlichte. So vergingen zwischen dem Launch von Windows 10 und Windows 11 zuletzt ziemlich genau drei Jahre.Nach dem Abgang von Panay ändert sich jetzt nicht nur das Management-Team hinter Windows, dem jetzt Mikhail Parakhin zumindest mit Blick auf die Client-Versionen ein neuer Chef vorsteht, sondern auch die Arbeitsweise rund um die Entwicklung des Betriebssystems. Statt nur alle drei Jahre Major-Releases zu veröffentlichen, soll es jetzt wieder ungefähr im Jahrestakt eine "Hauptausgabe" von Windows geben, berichtet Windows Central unter Berufung auf Quellen aus dem direkten Umfeld von Microsoft.Bis diese Umstellung erfolgt, dauert es aber wohl noch rund ein Jahr. Zunächst will man mit " Hudson Valley " in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 noch eine neue Major-Version von Windows für Client-Systeme veröffentlichen, die nach dem zuletzt üblichen Modell entwickelt wurde. Erst danach soll dann wieder der Jahrestakt angestrebt werden.Laut dem Bericht plant Microsoft auch weiterhin kleinere Updates, die zwischen den Haupt-Releases veröffentlicht werden. Diese könnten auch in Zukunft noch größere und kleinere Neuerungen abseits der Major-Versionen mit sich bringen, sie sollen aber nicht mehr das bevorzugte Vehikel für die Einführung neuer Features sein.Da Microsoft derzeit wahrscheinlich noch in einer Phase des Umschwungs steckt, die nach dem recht unerwarteten Abschied von Panos Panay begann, dürften die hier erwähnten aktuellen Pläne nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein.Wahrscheinlich will man mit dem Wechsel zurück auf die jährliche Veröffentlichung von Major-Releases auch dem Umstand Rechnung tragen, dass Microsoft keinen so starken Fokus mehr auf die gebündelte Einführung von großen Neuerungen mit Major-Releases in größeren Abständen legen will. Stattdessen dürfte es nun in kürzeren Abständen häufigere, aber dafür etwas kleinere Updates geben.