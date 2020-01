Mozilla Firefox - Kostenloser Open-Source-Browser

Photon-Oberfläche

Der Firefox-Browser ist nicht nur einer der beliebtesten Browser, er ist auch einer der dienstältesten. Die aktuellsten Neuerungen kann man in der jetzt bereitgestellten Versionsehen. Schon mit Version 57 verpasste Mozilla der Anwendung einen optischen wie technischen Relaunch. Doch damit gab sich Mozilla nicht zufrieden, die Arbeit geht weiter und der Browser wird so fortlaufend verbessert.Zu den jüngsten Verbesserungen des Browser zählt unter anderem eine verbesserte Performance, die Mozilla Foundation verspricht schnellere Ladezeiten. Das betrifft vor allem die Firefox-Homepage, die erscheint, wenn man einen neuen Tab öffnet. Außerdem wurde das integrierte Screenshot-Tool mit zusätzlichen Funktionen versehen, darunter der Möglichkeit zu manuellen (gezeichneten) Anmerkungen. Schließlich gibt es noch einige Änderungen "unter der Haube", darunter eine optimierte WebExtensions-API sowie verbesserte Real-Time Communications (RTC)-Fähigkeiten.In den vergangenen Jahren hat Firefox viele Nutzer verloren. Technisch hinkte man Chrome hinterher, auch optisch konnte das mit Firefox 29 eingeführte Design namens Australis nicht alle überzeugen. Mit der nun verfügbaren Oberfläche Photon sowie zahlreichen Neuerungen unter der Haube will Firefox an alte Glanzzeiten anschließen. Mit den eingeführten Änderungen kann man sich nun davon selbst überzeugen.Wer Firefox schon bisher genutzt hat, der wird nach dem Download sofort feststellen, dass der Browser anders aussieht. Das liegt an der neuen "Photon" genannten Oberfläche. Hier hat Mozilla viele Veränderungen durchgeführt, so sind beispielsweise die Tabs wieder eckig. Die Adressleiste ist nun zentriert, die wichtigen Buttons für "Neu laden" und Home/Startseite sind jetzt links davon zu finden.Das Menü auf der rechten Seite wurde ebenfalls überarbeitet, hier fand man bisher große Symbole vor, nun aber stehen wieder mehr die Beschreibungstexte im Fokus. Symbole sind zwar nach wie vor vorhanden, diese "unterstützen" aber Funktionen und ihre Beschreibungen wie "Neues Fenster", "Neues privates Fenster", "Seite speichern", "Drucken" usw. eher.Es gibt etliche weitere Neuerungen zu entdecken, darunter eine neue Startseite. Dort bekommt man eine Leiste mit einer Websuche, die meistbesuchten Webseiten, interessante Nachrichten des zu Mozilla gehörenden Dienstes Pocket sowie Empfehlungen von Firefox einblendet.Umstellen müssen sich Nutzer auch bezüglich der Erweiterungen. Denn viele ältere Addons funktionieren nicht mehr mit dem Firefox seit Version 57, da die neue Version die so genannten WebExtensions erfordert. Ob eine bestimmte Erweiterung auf Firefox (noch) funktioniert oder nicht, lässt sich angesichts des riesigen Angebots nicht pauschal sagen, hier empfehlen wir einen Blick auf die Addon-Übersicht Die vielleicht noch wichtigere Neuerung betrifft jedoch die Technik. Denn Firefox sollte mit Version 57 vor allem schneller und stabiler werden, zuletzt litt der Browser doch ziemlich daran, dass der Unterbau in die Jahre gekommen war. Hier fallen Begriffe wie Stylo, Electrolysis und Quantum. Letztere stellt den wichtigsten Bestandteil dar, da es sich um die Rendering-Engine handelt. Benchmarks (siehe auch hier ) bescheinigen Quantum ein in so mancher Hinsicht und gegenüber früheren Firefox-Versionen verbesserte Performance, an einigen Stellen schließt man "nur" zum Konkurrenten Chrome auf.Miterweitert Mozilla die Möglichkeit zum Abschalten der Telemetriefunktion des Browsers. Dabei sollen dann auch bereits in der Vergangenheit gesammelte Daten gelöscht werden, wenn Nutzer der Datenerhebung in den Einstellungen nicht zustimmen.Weiter blockiert Firefox 72 standardmäßig "Browser-Fingerabdrücke" und reduziert das Anzeigen von Benachrichtigen durch Webseiten. Details zu diesen und allen weiteren Neuerungen lassen sich wie gewohnt den Release Notes ent­neh­men, sobald diese freigeschaltet wurden.