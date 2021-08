Erster Einblick: Microsoft zeigt neues Snipping Tool für Windows 11

Microsoft arbeitet an einem neuen Snipping Tool für Windows 11 , welches man zeitnah für Insider des neuen Betriebssystems freischalten wird. Win­dows-Chef Panos Panay veröffentlicht erste Einblicke in die Screen­shots-App, die unter Windows 10 eigentlich beerdigt werden sollte.

"Snip & Sketch" und Snipping Tool: Das Beste aus zwei Welten

Hardcopy - Screenshot-Tool mit Editor

"Klassisches Werkzeug. Neue Erfahrung." Mit diesen Wort stellt sich das neue Snipping Tool für Windows 11 in einem kurzen Clip vor, der von Microsofts Chief Product Officer Panos Panay ohne großen Wirbel via Twitter veröffentlicht wurde. Bis auf den Fakt, dass man das auf dem Abstellgleis erwartete Programm im Windows 11-Look mit abgerundeten Ecken neu auflegt, gibt es jedoch kaum Neuigkeiten zu erfahren. Die Funktionen und die erwartete Zusammenlegung mit dem "Ausschneiden und skizzieren"-Tool (Snip & Sketch) sind alte Bekannte.Unter Windows 10 versieht Microsoft das Snipping Tool weiterhin mit dem Hinweis, dass dieses "in einem zukünftigen Update auf eine andere Seite verschoben" wird und die mit der Tastenkombination Windows + Umschalt + S auslösbare "Snip & Sketch"-Funktion zukünftig für das Anfertigen von Bildschirmausschnitten zuständig ist. Die Rolle rückwärts erfolgt nun unter Windows 11, mit dem sich Microsoft für eine Zusammenlegung statt einer Trennung der beiden Screenshot-Features entschieden hat. Gut zu erkennen an der klassischen Aufmachung des Snipping Tools und dem Menü-Overlay am oberen Bildschirmrand.Die Auswahl der Screenshot-Formen (z.B. Rechteck, freies Ausschneiden, Fenster- und Vollbildaufnahmen) scheinen erhalten zu bleiben. Gleiches gilt für die Grundfunktionen des nachträglichen Bearbeitens von Screenshots, um zum Beispiel diverse Bereiche zu markieren, diese mit Text zu versehen oder zu zensieren. Wann genau das neue Snipping Tool die Windows 11-Tester innerhalb der Insider Preview erreicht, ist unklar. "Demnächst verfügbar" lautet die Ansage von Panos Panay. Da der Release von Windows 11 bereits in den nächsten zwei bis drei Monaten ansteht, sollte es nicht allzu lange auf sich warten lassen.