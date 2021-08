Windows 11: Neues Start11-Tool bringt klassische Startmenüs zurück

Mit Start11 schickt Stardock ein nützliches Windows 11-Tool in die Beta-Phase. Es soll dabei helfen, Microsofts neues Startmenü zu personalisieren und mit zusätzlichen Designs sowie Funktionen auszustatten. Die Rückkehr zum Windows 7- und Windows 10-Klassiker ist somit möglich.

Startmenü-Favoriten aus Windows 7 und Windows 10

Die ersten Reaktionen auf das neue Startmenü unter Windows 11 brachten gemischte Gefühle bei den Nutzern hervor. Angepinnte Apps, empfohlene und kürzlich genutzte Dateien ohne Live-Tiles oder eine direkte Übersicht aller installierten Programme definieren das ab Werk mittig positionierte Startmenü-Design . Die Kritik im Netz scheint teilweise gerechtfertigt. So wünschen sich zwar viele Nutzer ein schlankes Layout, jedoch ohne den Kompromiss, auf wichtige Funktionen verzichten zu müssen.An dieser Stelle will in Zukunft Stardock einspringen, die bereits mit ihrem Startmenü-Ersatz Start8 und Start10 große Erfolge feiern konnten. Nun optimiert man mit Start11 das Startmenü von Windows 11 und veröffentlicht parallel zu Microsofts Insider-Preview eine Beta-Version des Tools. Mit ihr können Nutzer das Startmenü-Design aus älteren Betriebssystemen wie Windows 10 und Windows 7 zurückbringen und abgesehen von fehlenden Live-Tiles auf die klassischen Ansichten und Funktionen setzen.Neben diversen Startmenü-Layouts nennt Stardock die Kompatibilität zu Windows 10 und Windows 11 nebst einer farblichen Personalisierung und einem schnellen Zugriff auf die Suchfunktion als Top-Features von Start11. Bis zur Finalisierung des Tools soll Letztere detaillierter ausfallen und weiter beschleunigt werden. Zusätzlich arbeitet man an weiteren Design-Optionen und produktiven Funktionen, die auch professionelle Nutzer und Unternehmen ansprechen sollen. Unter anderem sind verschiedene Startmenü-Seiten und Tabs im Gespräch.Die Beta von Stardocks Start11 steht ab sofort zum Download bereit. Kleiner Haken: Für das Tool werden bereits jetzt 5,99 Euro fällig. Käufer von Start8 und Start10 erhalten hingegen einen Rabatt.