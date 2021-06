Windows 11: Neuer Teaser deutet verbesserte Touch-Funktionen an

Trotz umfangreicher Leaks zum neuen Microsoft-Betriebssystem Windows 11 kann man davon ausgehen, dass die Redmonder zur heutigen Vorstellung das eine oder andere Ass im Ärmel haben. Ein weiteres Teaser-Video deutet nun unter anderem auf verbesserte Touch-Funktionen hin.

Tablets, 2-in-1s und Co. dürften von Windows 11 stark profitieren

Die Enthüllung ab 17 Uhr im Livestream

Während aus einem vorab durchgesickerten Developer-Build bereits viele Neuheiten von Windows 11 ans Tageslicht gekommen sind, soll das heutige Microsoft-Event dennoch mit weiteren Details aufwarten. In einer Reihe von Social-Media-Teasern ging das Unternehmen nicht nur auf neue Klänge und Designs ein, die das Betriebssystem im Herbst mitbringen könnte, sondern auch auf mögliche Touch-Funktionen. Diese sind bereits seit längerem für kommende Windows 10-Updates im Gespräch gewesen, könnten nun aber exklusiv in Windows 11 integriert werden.Da die Redmonder den Hinweis auf "Touch" im Teaser-Video nur oberflächlich andeuten, könnte man im Livestream ab 17 Uhr doch noch mit einer Überraschung rechnen. Im Vorfeld war unter anderem von einer "Wake on Touch"-Unterstützung und neuen Multi-Touch-Gesten die Rede. Letztere sollen laut Windows Latest an die der "Drei-Finger-Funktionen" von Touchpads erinnern, jedoch auf dem Touchscreen umgesetzt werden. Notebooks mit entsprechenden Displays, Tablets und vor allem die von Microsoft selbst produzierten 2-in-1s der Surface-Familie dürften heute also eine Erwähnung finden.Abseits möglicher Touch-Funktionen stehen viele Details zu den vorab geleakten Windows 11-Features noch immer aus. Während Taskleiste, Startmenü, Wallpaper und runde Ecken gesetzt sind, gelten Fragen zum Microsoft Store , dem Explorer und anderen Baustellen immer noch als ungeklärt. Die Keynote zur Enthüllung von Windows 11 wird am heutigen 24. Juni 2021 ab 17 Uhr stattfinden. In unserem Windows 11 Special könnt ihr den Livestream verfolgen und euch mit frischen Infos und News zum neuen Betriebssystem versorgen.