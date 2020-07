Windows 10: Einen Schritt weiter Richtung Ende der Systemsteuerung

Mit dem letzten Windows 10-Build ist Microsoft einem Punkt etwas näher gekommen, einen alten Zopf dann doch mal abschneiden zu können: Die Entwickler verschieben weitere Funktionen aus der Systemsteuerung, um diese überflüssig zu machen.

Weitere Umbauten kommen

Microsoft hat bereits vor Jahren klargestellt, dass die alte Systemsteuerung nur so lange fortgeführt wird, bis der neuere Einstellungen-Bereich komplett und ausgereift ist. Das führte allerdings dazu, dass es seit nunmehr acht Jahren beide Stellen gibt, um verschiedene Einstellungen am System vornehmen und weiterführende Informationen bekommen zu können. Besonders intuitiv lassen sich die gesuchten Punkte so kaum finden.Die Entwicklung ging in der letzten Zeit auch eher schwerfällig weiter, doch nun scheint wieder mehr Leben in die Sache zu kommen. Im Windows 10 Build 20161 , der seit einigen Tagen in den Test-Kanälen zur Verfügung steht, ist die System-Seite, die umfangreiche Informationen über die Zusammensetzung des jeweiligen Rechners bereitstellt, in die Einstellungen gewandert. Dort ist sie nun unter "Settings > System > About" beziehungsweise "Einstellungen > System > Über" zu finden.Wer noch an den bisherigen Weg gewohnt ist und an die fraglichen Informationen kommen möchte, wird allerdings nicht scheitern. Vom bisherigen Platz in der Systemsteuerung führt ein Link auf die neu eingerichtete Seite im Einstellungen-Bereich. In diesem findet sich nun außerdem ein Copy-Button wieder, der die wichtigsten System-Informationen direkt in die Zwischenablage bringt und sie so an anderen Stellen nutzbar macht.Die Verschiebung der System-Seite soll nun nur der Auftakt dafür sein, dass es demnächst noch weitaus mehr Verschiebungen gibt. Brandon LeBlanc, der Leiter des Insider-Programms für die Tests kommender Windows-Versionen forderte die Nutzer auf, Feedback darüber einzusenden, welche Einstellungs-Optionen, die nur in der Systemsteuerung zu finden sind, überhaupt noch genutzt werden. Anhand dessen dürfte sich auch entscheiden, welche Teile mit Priorität angegangen werden. Klar ist derzeit, dass sich auch im kommenden Jahr noch nichts grundlegendes Ändern wird, trotzdem soll irgendwann eben der Punkt erreicht werden, an dem alle Einstellungen in einem Bereich gefunden werden können.