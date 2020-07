Windows 10 Mai Update: Update scheitert am Media Creation Tool

Wie einige Windows 10-Nutzer jetzt berichten, können sie nicht auf dem gewohnten (Um)Weg mit dem Media Creation Tool auf das Mai 2020 Update aktualisieren. Das ist zwar ärgerlich - aber verwunderlich ist es nicht.

Tool meldet "Installation nicht möglich"

Bei Reddit wird schon diskutiert

Media Creation Tool - Windows 10 ISO-Datei herunterladen

Es handelt sich dabei mit hoher Wahr­schein­lichkeit um eine Sicherheitsvorkehrung von Microsoft. Nur warum ist noch unklar.Das Windows 10 Mai 2020 Update aka Windows 10 Version 2004 wird seit Ende Mai über die Windows Update-Funktion ausgeliefert. Diese Verteilung erfolgt in Schüben. Microsoft stellt so nach und nach immer mehr Nutzern das Update zur Verfügung - wenn sie denn einen Rechner besitzen, der alle Systemvoraussetzungen für die jüngste Windows 10-Version mitbringt.Wie jetzt das Online-Magazin Neowin entdeckt hat, melden sich immer mehr Anwender, die versucht haben, die neue Windows 10-Version mit Hilfe des Media Creation Tools zu installieren und so auf die neueste Windows-Version zu aktualisieren. Von Erfolg gekrönt sind diese Versuche allerdings nicht, laut dem Bericht scheitern die Betroffenen, wissen aber nicht, woran das liegen könnte, da die Fehlermeldungen nichtssagend sind. Meist wird nur ein Hinweis auf die fehlgeschlagene Installation angezeigt, aber kein Lösungsansatz mitgeliefert.Laut den Nutzerberichten bei Reddit schließen die Betroffenen aber aus, dass sie eines der bisher bekannten Probleme haben, die zur Blockade führen. Aus der Vergangenheit kennt man solche Probleme bereits. Meist steckt eine Update-Blockade dahinter, beziehungsweise genauer gesagt ein Kompatibilitätsproblem. Welches Problem nun dahintersteckt ist derzeit vollkommen unklar - glaubt man den Betroffenen, kann es sich aber um keinen der bekannten Fehler handeln.Microsoft hat zwar eine Sonderseite im Support-Bereich, auf der alle bekannten Fehler aufgelistet werden. Die dort bekannten Fehler-Auflistungen haben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Windows 10 Mai 2020 Update wurde bisher nur einer begrenzten Anzahl von Anwendern automatisch zur Verfügung gestellt. Viele Nutzer warten noch und würden gern von den Neuerungen profitieren, daher ist bislang der Weg über das Media Creation Tool die einfache Möglichkeit gewesen, schnell zu aktualisieren.