Windows 10: Startmenü wird modernisiert, Live-Tiles bleiben (vorerst)

Microsoft modernisiert dieser Tage die Optik von Windows 10 , dazu kommt, dass es schon lange bekannt ist, dass man mit den bisherigen Live Tiles im Startmenü hadert. Diese interaktiven Kacheln werden zwar nicht verschwinden, aber sie rücken klar in den Hintergrund.

Knapp am Abstellgleis vorbei

Microsoft/Mixer

Die Live Tiles des Startmenüs, die auf die Smartphone-Zeiten von Microsoft, also Windows Phone, zurückgehen, haben sich nie wirklich durchgesetzt. Wer diese jemals ausprobiert hat, der wird sicherlich wissen, dass deren Mehrwert bei der Nutzung auf dem Desktop begrenzt ist. Denn auf dem Smartphone kann es durchaus praktisch sein, auf den schnellen Blick mehrere Informationen zu bekommen, die "durchgeblättert" werden. Im Startmenü hält man sich hingegen in der Regel nur einige Sekunden auf, um ein Programm zu suchen und zu öffnen.Entsprechend ist es ein offenes Geheimnis, dass die Redmonder die Live Tiles am liebsten wieder abschaffen würden. Das liegt auch daran, dass die animierten Kacheln optisch nicht mehr zu den neuen Icons passen, deren Verteilung Microsoft vor kurzem gestartet hat. Diese sind ein Vorbote auf Windows 10X, weshalb sich de Konzern auch verstärkt Gedanken macht, wie man das gesamte Startmenü präsentieren soll.Im Rahmen des Windows Insider Webcasts (via PC World ) hat Microsoft nun mehrere Varianten gezeigt, wie man sich das Startmenü vorstellt oder vorstellen könnte. Dabei will man dieses wichtige Interface-Element "vereinheitlichen", so Mike LaJoie, einer der Icon-Designer beim Windows-Team.Das bedeutet aber nicht, dass die Live Tiles verschwinden, wie Brandon LeBlanc betonte: "All jene, die Live Tiles nutzen, werden das auch künftig tun können." Insgesamt soll das Erscheinungsbild des Startmenüs besser anpassbar sein, Nutzer werden mehr Kontrolle über ihre Layouts bekommen. Dazu zählt etwa, ob man ein dunkles oder helles Theme bevorzugt.Man wird Live Tiles also noch - irgendwie - aktivieren können. Ausgebaut wird das Feature aber sicherlich nicht mehr. Es wäre deshalb nicht überraschend, wenn diese früher oder später ganz verschwinden.