Intel Bluetooth Download - Treiber für Windows 10

Intel Bluetooth Download & Installation

Intel Bluetooth-Treiber - Unterstützte Hardware

Alternatives Assistenz-Tool für Intel-Treiber

Dieser Download installiert die neuesten Intel Wireless Bluetooth-Treiber für Windows 10 und sorgt so für einen fehlerfreien Betrieb unterstützter Geräte.Das hier zum Download angebotene Treiberpaket in der Version 21.110 bringt die Bluetooth-Treiber Ihrer Intel-Hardware auf den neuesten Stand. Es eignet sich daher sowohl zum Up­da­ten vorhandener Treiber als auch für die Erstinstallation nach dem Kauf neuer Hardware.Die Bluetooth-Treiber eignen sich ausschließlich für Windows 10 und können nicht in anderen Versionen des Betriebssystems installiert werden. Weiter ist zu beachten, dass entsprechend der genutzten Edition von Windows der 32-Bit- oder 64-Bit-Installer genutzt werden muss.Intel empfiehlt, bereits vorhandene Treiber­ver­sio­nen vor der Installation vom System zu ent­fer­nen. Erst danach sollte die Installation durch­ge­führt werden. Nutzer können nach dem Start der Datei zwischen den Setuptypen "Standard", "Benutzerdefiniert" und "Vollständig" wählen, wobei in den meisten Fällen erstere Variante verwendet werden sollte. Ein Neustart des PCs ist im Anschluss nicht zwingend erforderlich.Die Intel Wireless Bluetooth-Treiber eigenen sich für mehrere Intel-Produkte mit Bluetooth-Chip. Das sind: Intel Wi-Fi 6 AX201, Intel Wi-Fi 6 AX200, Intel Wireless-AC 9560, Intel Wire­less-AC 9462, Intel Wireless-AC 9461, Intel Wireless-AC 9260, Intel Dual Band Wireless-AC 8265 sowie Intel Dual Band Wireless-AC 8260.Alternativ zum Bluetooth-Treiberpaket ermöglicht Intel die Suche und Installation geeigneter Treiber auch über den Treiber- und Support-Assistenten . Das Programm findet auch Updates für weitere unterstützte Intel-Hardware, die Sie dann ebenfalls aktualisieren können.