Spotify - Musik-Streaming-Client

Musik aus dem Netz

Direkter Spotify-Anschluss

Für musikalischen Nachschub gibt es im Internet viele Anlaufstellen. Eines der erfolg­reichsten Unternehmen in diesem Bereich ist der schwedische Anbieter Spotify . Der hier zum Download angebotene Client (Version 1.1.81) ermöglicht direkten Anschluss an die 20 Millionen Songs des Musikdienstes.Apple hat mit iTunes geholfen, die Musikbranche umzukrempeln. Kein Wunder, dass sich Spotify in Sachen Benutzeroberfläche etwas von Apples Software-Zentrale für Musik und andere Inhalte abschaut. Der Spotify-Client bietet dabei alle Funktionen, die man von einem Mediaplayer erwarten kann. Dazu zählen klassische Möglichkeiten wie das Erstellen von Playlisten oder das Suchen nach Alben und Interpreten.Wie viele andere Musikdienste bietet Spotify darüber hinaus ein sogenanntes Radio-Feature. Hier wählt der Nutzer beispielsweise einen Interpreten und die Software erstellt daraus automatisch eine Playliste mit passenden Alternativen. Mit der Zeit soll die Software so auch lernen, welche musikalischen Vorlieben der Nutzer hat - das soll es leichter machen, neue Songs kennenzulernen. Sollte die automatische Vorauswahl einmal nicht gefallen, können einzelne Songs auch ausgeschlossen werden.Wer Spotify kostenlos nutzen will, muss damit leben, dass die Musikwiedergabe immer wieder von Werbespots unterbrochen wird. Für die werbefreie Premium-Version, die weitere Funktionen und eine höhere Audio-Qualität bietet, müssen 9,99 Euro pro Monat bezahlt werden - die ersten 30 Tage sind dabei aktuell gratis.Prinzipiell ermöglicht Spotify den Zugriff auf seinen Service auch über eine Web-App. Wer aber noch mehr Kontrolle über die große Online-Musikbibliothek haben möchte, bekommt mit dem Client einen umfassenden Mediaplayer mit allen nötigen Funktionen geboten - für Werbefreiheit und bessere Audioqualität muss man hier aber in die Tasche greifen.Um Spotify nutzen zu können, ist eine Anmeldung auf der Webseite notwendig. Während die Registrierung früher nur mit einem Facebook-Account möglich war, können sich neue Nutzer seit Kurzem auch per E-Mail-Adresse anmelden.