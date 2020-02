O&O ShutUp10 - Antispy-Tool für Windows 10

Gegen die Sammelwut

Bringt mehr Kontrolle über das Betriebssystem

Zwar bietet Windows 10 viele praktische Neuerungen, dennoch sendet es zumindest mit den Standardeinstellungen auch ungefragt deutlich mehr Daten an Microsoft als von den meisten Nutzern gewünscht. Abhilfe schafft das kostenlose Tool O&O ShutUp10 des Berliner Software-Herstellers O&O Software, mit dem Sie die Weitergabe von Nutzerdaten abschalten und weitere Sicherheitseinstellungen anpassen. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 1.7.1406 zum Download an.O&O ShutUp10 benötigt keine Installation, kann nach dem Entpacken sofort gestartet werden und ist daher sogar portabel einsetzbar. Die Bedienung ist denkbar einfach: Im Programmfenster werden alle relevanten Funktionen in den Gruppen "Sicherheit", "Privatsphäre", "Ortungsdienste", "Nutzerverhalten", "Windows Update" und "Sonstiges" aufgelistet. Ein voranstehender roter Schalter bedeutet, dass derzeit die Werkseinstellungen von Windows 10 gesetzt sind. Ist der Schalter grün, wird ihre Privatsphäre geschützt.Weitere Symbole geben darüber Auskunft, ob die jeweilige Option gesetzt werden sollte oder nicht. Einträge mit grünem Häkchen können bedenkenlos aktiviert werden, ein gelbes Dreieck weist auf eingeschränkt empfohlene Einstellungen hin. Mit einem roten Ausrufezeichen markierte Einträge sollten im Normalfall nicht gesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise das Abschalten des Windows Defender oder der Update-Funktion des Betriebssystems. Praktisch: Bei einem Klick auf einen Eintrag zeigt O&O ShutUp10 jeweils eine kurze Erklärung zu diesem an.Über die Schaltfläche "Aktionen" übernehmen Sie mit nur einem weiteren Klick die optimalen Einstellungen oder aktivieren zusätzlich die eingeschränkt empfohlenen Optionen. Wer möchte, kann zudem gleich alle Funktionen aktivieren oder sämtliche Änderungen rückgängig machen. Vor allen Änderungen sollte ein Wiederherstellungspunkt gesetzt werden, falls es wider Erwarten Probleme gibt.Zwar lässt sich die Sammelwut von Windows 10 auch ohne zusätzliche Software zu großen Teilen einschränken, die dafür benötigten Einstellungen sind jedoch an verschiedenen Stellen im Betriebssystem zu finden. O&O ShutUp10 fasst alle diese Einstellungen unter einer gemeinsamen Oberfläche zusammen und macht es so auch unerfahrenen Nutzern einfach, ihre Privatsphäre bei der Nutzung von Windows 10 zu verbessern. Zu beachten gilt jedoch, dass Sie mit dem Abschalten einiger Funktionen auf diverse Neuerungen von Windows 10 verzichten müssen.