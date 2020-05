Windows 10: Diese neun Einstellungen sollte man als erstes ändern

Mit Windows 10 ist Microsoft zweifellos ein ausgezeichnetes Betriebs­sys­tem gelungen, das noch dazu voller Einstellungsmöglichkeiten ist. Doch so manches ist etwas versteckt. In diesem Beitrag zeigen wir euch, wel­che Einstellungen man am besten gleich vornehmen sollte.

Tipp 1: Telemetrie-Erfassung einsehen und abschalten

Über die Einstellungen (ab Windows 10 April 2018 Update)

Über Gruppenrichtlinien

Zunächst einmal ist das Startmenü zu öffnen, das geht entweder über das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke oder die Windows-Taste.

Man tippt dann gpedit.msc ein, klickt per rechter Maustaste auf das dazugehörige Programmsymbol und startet es als Administrator:

Im erscheinenden Editor sucht man folgenden Pfad:

Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Windows Komponenten -> Datensammlung und Vorabversionen.

Im Fenster auf der rechten Seite ist der Punkt "Telemetrie zulassen" (zweiter von oben) zu finden, diesen klickt man doppelt an:

Im sich öffnenden Fenster stellt man schließlich links oben auf "Deaktiviert" und bestätigt bzw. übernimmt die Änderung.

Registry

Auch hier führt der Weg zunächst in das Startmenü, entweder über das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke oder die Windows-Taste.

Dort tippt man dann regedit ein, klickt per rechter Maustaste auf das dazugehörige Programmsymbol und startet es als Administrator:

Man sucht den folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Policies -> Microsoft -> Windows -> DataCollection

Man klickt auf DataCollection per rechter Maustaste, wählt "Neu" und legt über "Neuer DWORD-Wert (32 Bit)" den Eintrag AllowTelemetry an:

Auf AllowTelemetry doppelklicken.

Bei AllowTelemetry können insgesamt vier Werte eingetragen werden, genauer gesagt die Ziffern 0-3. Angewandt werden sie für das Betriebssystem und die vorinstallierten Apps, nicht für heruntergeladene Apps (UWP und x86).

Wert 0: Minimale Daten werden übertragen, dazu zählen, falls in den jeweiligen Anwendungen eingestellt, Malicious Software Removal Tool (MSRT) und Windows Defender. Wert 0 ist nur bei Enterprise- und Education-Systemen möglich.

Minimale Daten werden übertragen, dazu zählen, falls in den jeweiligen Anwendungen eingestellt, Malicious Software Removal Tool (MSRT) und Windows Defender. Wert 0 ist nur bei Enterprise- und Education-Systemen möglich. Wert 1: Zusätzlich zu den Einstellungen von Wert 0 werden einige wenige Diagnosedaten wie Geräte- und Kompatibilitätsinfos übermittelt.

Zusätzlich zu den Einstellungen von Wert 0 werden einige wenige Diagnosedaten wie Geräte- und Kompatibilitätsinfos übermittelt. Wert 2: Hier werde zusätzlich Nutzungs- und Performance-Daten Windows, Windows Server, System Center und Apps gesendet.

Hier werde zusätzlich Nutzungs- und Performance-Daten Windows, Windows Server, System Center und Apps gesendet. Wert 3: Die vollständige Telemetrie-Übermittlung umfasst erweiterte Diagnosedaten, die auch zur Lösung etwaiger Probleme verwendet werden.

Sicherheit ist und bleibt eines der großen Themen von Windows 10 . Microsoft hat nach der ersten Kritik reagiert und blendet seit dem erstenbereits bei der Installation die wichtigstenein, so dass man diese einsehen bzw. diese nicht übersehen kann.Der wahrscheinlich umstrittenste Punkt ist die Erfassung der. Diese Daten umfassen die anonymisierte Analyse des Nutzer-PCs. Damit will Microsoft Informationen sammeln, die zur Verbesserung des Betriebs­systems dienen. Mit demvom April 2018 kommt zwar eine simple Möglichkeit, diese über die Einstellungen einzusehen oder zu unterbinden, bis dahin muss man aber Umwege gehen und zwar über die(nur auf Windows 10 Pro verfügbar) oder die Registry.In den Windows-Einstellungen ist (ab) bei Datenschutz der Punkt "Diagnose und Feedback" zu finden, dort gibt es dann die Diagnosedatenanzeige, diese lässt sich hier aktivieren:Diese verrät, welche Daten das Betriebssystem gerade sammelt, das erfolgt über eine separate Anwendung namens Diagnostic Data Viewer. Das ist zwar transparent, für den Normalsterblichen aber eher langweilig und kompliziert.Wer die Erfassung der Diagnosedaten nicht wünscht, der kann sie mit einem simplen Schieberegler unterbinden und/oder bisher gesammelte Informationen entfernen.(nur Windows 10 Pro)Schließlich kann man auch noch zu einem externen Tool greifen, das einem die Arbeit abnimmt, hier ist vor allem W10Privacy zu empfehlen. Den Download findet ihr hier: W10Privacy - Mehr Datenschutz für Windows 10