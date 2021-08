AMD Ryzen Chipsatztreiber - Download für Windows 10

die neuesten Windows 10-Treiber für AMD-CPUs/-Chipsätze

AMD Chipset Drivers Download & Setup

welche Komponenten auf dem System veraltet sind

AMD Ryzen Energiesparprofile

AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessor

AMD Ryzen 5000 Series Desktop Prozessor

3rd Gen AMD Ryzen Threadripper Prozessor

3rd Gen AMD Ryzen Desktop Prozessor

2nd Gen AMD Ryzen Threadripper Prozessor

2nd Gen AMD Ryzen Desktop Prozessor

AMD Ryzen Desktop Prozessor

AMD Ryzen Threadripper Prozessor

AMD Ryzen Desktop Processor mit Radeon Grafik

AMD Ryzen Mobile Processor mit Radeon Grafik

7th-Gen AMD A-Serie Processoren

AMD B350 Chipsatz

AMD A320 Chipsatz

AMD X370 Chipsatz

AMD X399 Chipsatz

AMD B450 Chipsatz

AMD X470 Chipsatz

AMD X570 Chipsatz

AMD B550 Chipsatz

AMD A520 Chipsatz

AMD TRX40 Chipsatz

AMD WRX80 Chipsatz

Der AMD Ryzen Chipsatztreiber Download enthältund sorgt so für optimale Leistung und Stabilität.Zwar installiert Windows 10 die benötigten Chipsatztreiber in der Regel auch selbst, jedoch werden über Windows-Updates nicht immer auch die neuesten verfügbaren Treiber geladen. Wer also stets die neuesten Treiber auf seinem AMD-System haben möchte, sollte diese manuell installieren. Aktuell sind die AMD Ryzen Chipsatztreiber in der Version 3.08.17.735 verfügbar.Die AMD Ryzen Chipsatztreiber setzen Windows 10 in der 64-Bit-Edition voraus und eignen sich für eine Reihe unterschiedlicher AMD-Prozessoren und Chipsätze. Eine Übersicht finden Sie am Ende dieses Artikels. Nach dem Download der ZIP-Datei muss diese zunächst entpackt werden. Anschließend starten Sie die Installation durch das Ausführen der entpackten EXE-Datei. AMD empfiehlt, zuvor alle laufenden Programme zu beenden. Außerdem sind für die Installation Administratorrechte erforderlich.Praktisch: Das Setup-Programm erkennt automatisch,und ermöglicht es, diese von der Installation auszuschließen. Falls gewünscht, können aber auch bereits aktuelle Treiber erneut installiert werden. Dadurch lassen sich etwa beschädigte Treiberinstallationen korrigieren. Im Paket enthalten sind die AMD Prozessor - Energieverwaltungs-Unterstützung, AMD GPIO-Treiber, AMD PSP-Treiber, AMD PCI-Gerätetreiber, AMD GPIO-Treiber und AMD SMBus-Treiber. Zudem richtet die Installation unter Windows 10ein, welche eine bessere Systemperformance als die Standardprofile des Betriebssystems liefern sollen.Nach der Installation sollte der PC neugestartet werden.