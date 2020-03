BSOD: Das jüngstes Windows 10 Update hat vielfältige Probleme

Auch das jüngste Update für Windows 10 Version 1903 und 1909 ver­ur­sacht bei einigen Anwendern schwerwiegende Fehler. Nutzerberichten zufolge gibt es sowohl Probleme, das Update KB4535996 zu installieren, also auch eingefrorene Systeme.

Probleme schon bei der Installation

Vielfältige Probleme sind aufgetaucht

Windows 10: Kumulativer Patch für das Mai-/November-Update

Wie das Online-Magazin Windows Latest berichtet, ist auch der jüngste Patch für Windows 10 , der in der Knowledge Base unter KB4535996 geführt wird, fehlerhaft. Wie schon die zuvor am Patchday veröffentlichten Builds führen die neuen Versionen bei einigen Nutzern zu massiven Problemen. Es geht dabei um ein sogenanntes C-Update, also einer auf dem Patchday folgenden Version, die sich vorrangig mit Fehlerbehebungen und Optimierungen befasst. Die neuen Versionen 18362.693 für Windows 10 Version 1903 und 18363.693 für Windows 10 Version 1909 sind dabei erst seit Donnerstag Nacht verfügbar. Das Update ist als optionales Update gekennzeichnet. Es wird also nicht automatisch installiert.Wer das Update noch nicht eigenständig in Gang gebracht hat, sollte nun auch besser noch ein wenig warten, bis die Probleme geklärt sind. Dazu gehört, dass sich Windows 10-Anwender darüber beschwerten, dass sie das Update nicht ordnungsgemäß installieren können. Demnach bricht Windows mit allgemeinen Fehlermeldungen wie 0x800f0922 oder 0x80070003 während der Installation ab.Im Microsoft Answers-Forum findet man aber auch Berichte, nach denen die PC nach dem Update "zufällig Einfrieren", klassische BSOD-Fehler ausweisen und andere Leistungs­pro­bleme hatten. Wer die Aktualisierung bereits bezogen und damit Probleme bemerkt hat, sollte das optionale Update am besten einfach wieder entfernen. Dazu ruft man in den Einstellungen "Updates deinstallieren" auf und wählt das problematische Update aus.Wie weit verbreitet die Probleme sind lässt sich noch nicht abschätzen - dafür sind die neuen Versionen noch zu kurzfristig online.