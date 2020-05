Nützliche Tools rund um einen Windows 10-Umstieg

Wer das Upgrade auf Windows 10 vor sich hat oder auch gerade hinter sich gebracht hat, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach so manches Software-Tool gebrauchen können. Das "Problem" daran: Man kann nicht an alles denken, was man braucht und was hilfreich ist.

Alternative

Virtualisierung statt Updaten

VirtualBox für Windows - Gratis Virtualisierung

Vorbereitung 1

Backup-Tools um Dateien und Ordner sowie ganze Festplatten zu sichern

EaseUS System GoBack Free

Aomei Backupper - Umfangreiches Backup-Tool

Easeus Todo Backup Free - Kostenlose Backups

Clonezilla - Festplatten klonen & Images erstellen

Acronis True Image 2016 - Daten sichern

Vorbereitung 2

ISO-Datei bearbeiten und vom USB-Stick Installieren

NTLite Free - Installations-Medium anpassen

WinReducer EX-100 - Installations-Medium anpassen

Get WSUS Content.NET - Updates herunterladen

Rufus - Bootbare USB-Laufwerke erstellen

Vorbereitung 3

Lizenzschlüssel, gespeicherte Passwörter und Einstellungen auslesen

LicenseCrawler - Seriennummern auslesen

Magical Jelly Bean Keyfinder - Keys auslesen

ProduKey - Keys von Microsoft-Produkten auslesen

Windows Password Recovery Tools

CloneApp - Programmdaten sichern

Vorbereitung 4

Festplatte Partitionieren und Bootmanager bearbeiten

EaseUS Partition Master - Partitionen verwalten

Partition Wizard Home - Partitionen verwalten

EasyBCD - Bootmanager für Windows

EasyUEFI - EFI/UEFI Boot-Einstellungen verwalten

Nach der Installation 1

Treiber, Codecs und Runtimes

Nvidia Grafikkarten-Treiber für Windows 10

AMD Grafikkarten-Treiber für Windows 10

Realtek HD Audio Treiber für Windows 7, 8 und 10

Unknown Device Identifier

Shark007 Standard Codecs - Großes Codec-Paket

3DMark - Der ultimative DirectX-Grafik-Benchmark

Nach der Installation 2

System-Optimierer, die offiziell Windows 10 unterstützen

Windows 10 Firewall Control

Metro UI Tweaker - Windows Oberfläche anpassen

Aero Glass for Windows 10: Transparenz für Windows 10

O&O ShutUp10 - Antispy-Tool für Windows 10

W10Privacy - Mehr Datenschutz für Windows 10

CCleaner - Reinigt Windows & Registry

CCEnhancer - CCleaner erweitern

Windows 10 Manager - Windows 10 optimieren

Ashampoo WinOptimizer 12 - Systemoptimierung

Tool zum Verstecken oder Blockieren von Updates

Alternative zum (weggefallenem) Media Center

Kodi - Media-Center-Software

Windows 10 ISO-Dateien

FDM

Aber keine Sorge: Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, welche kleinen wie großen hilfreichen Programme man im Zuge des Umstiegs brauchen könnte. Diese sind unten - natürlich samt Download - zu finden. Die Bandbreite ist groß, es gibt Treiber, Tools zum Anpassen von Windows-ISOs oder Erstellen von Backups, dazu kommen diverse Umzugshelfer, Werkzeuge zur System-Optimierung und vieles mehr.Statt ihr bestehendes Betriebssystem zu aktualisieren oder Windows gänzlich neu zu installieren, können sie Microsofts neues Windows 10 auch virtualisiert unter ihrem bisherigen Betriebssystem betreiben.Das installierte Betriebssystem muss nicht das Einzige bleiben, mit dem man arbeiten kann. Dank der beliebten Open-Source-Software VirtualBox können unter Windows weitere Betriebssysteme wie Linux & Co. in einer virtuellen Maschine installiert und genutzt werden.Mit dem kostenlosen EaseUS System GoBack Free lässt sich mit etwas Prophylaxe ganz einfach ein Upgrade auf Windows 10 rückgängig machen. Hierfür wird vor der Installation von Microsofts neuem Betriebssystem ein Backup angelegt, das anschließend das Zurückspielen von Windows 7 oder 8.1 ermöglicht.Mit dem in der Standard-Edition kostenlosen Aomei Backupper lassen sich komplette, inkrementelle sowie differentielle Sicherungen von Datenträgern, Partitionen sowie einzelnen Dateien und Ordnern in einer Image-Datei anlegen. Außerdem gibt es weitere Zusatzfunktionen, darunter "File Sync" für das Synchron­isieren von Dateien und Ordnern.Jeder Computernutzer kennt das: Ohne Backup kommt nach dem Datenverlust meist nur noch der große Frust. Windows macht seit der Version 8 eine Sicherung der Dateien recht einfach. Die kostenlose Software Easeus Todo Backup kann den Daten-Security-Job noch umfassender erledigen.Bei der Open-Source-Software Clonezilla Live handelt es sich um ein kleines Live-Betriebssystem auf Linux-Basis, mit dem sich Festplatten und Partitionen klonen oder als Images abspeichern lassen. Hierfür muss man einen bootfähigen Datenträger erstellen, was beispielsweise mit einem Brennprogramm à la CDBurner XP oder dem Universal USB Installer funktioniert. Anschließend muss Clonezilla nach einem Rechnerneustart von dem Medium ausgeführt werden.Mit Acronis True Image erstellen Sie Sicherungskopien von wichtigen Dateien und Ordnern oder von kompletten Partitionen beziehungsweise Festplatten. Im Falle eines Systemfehlers lassen sich so verlorene Daten problemlos wiederherstellen.Mit NTLite lassen sich angepasste Windows-Installations-CDs erstellen. Sie können Service-Packs, Treiber und mehr integrieren, nicht benötigte Komponenten entfernen oder Installationsmedien für eine unbeaufsichtigte Installation erstellen.Das Tool WinReducer EX-100 macht es möglich, das Abbild des Installationsdatenträgers von Windows 10 anzupassen. Beispielsweise können unnötige Komponenten entfernt oder neue Treiber hinzugefügt werden.Get WSUS Content .NET ist ein kostenloses Programm, das im Internet nach Updates und Treibern für Microsoft-Produkte (auch Windows 10) sucht und diese dann herunterlädt. Anschließend können die Updates auch ohne bestehende Internetverbindung installiert werden, zum Beispiel von einem USB-Stick.Die Freeware Rufus wurde entwickelt, um USB-Speichermedien schnell und einfach zu formatieren und bootfähig zu machen. Die Software soll im Vergleich mit anderen Open-Source-Lösungen vor allem einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil bieten.Falls etwas beim Update schiefgeht, sollte man sich vorher die verschiedenen Produkt­schlüssel der installierten Software inkl. den des Betriebssystems sichern.Will man eine Software neu installieren, kommt man ohne Lizenzcode oder Seriennummer meist nicht weit. Diese gehen aber gerne mal mit dem Lauf der Zeit verloren. Der LicenseCrawler liest alle Registrierungsdaten von Programmen aus, die in der Windows-Registry hinterlegt sind.Von E-Mails bis hin zu der Rückseite von DVD-Hüllen: Lizenzschlüssel lassen sich an verschiedensten Orten finden. Magical Jelly Bean Keyfinder kann immer dann zum Einsatz kommen, wenn die Zugangsdaten für Windows- und Office-Versionen verloren gegangen sind.Für die Installation von Windows, Office und Co. ist wie bei vielen kostenpflichtigen Programmen die Angabe des zugehörigen Lizenzschlüssels erforderlich. Nicht selten gehen allerdings die Datenträgerhülle mit dem Lizenzaufkleber verloren. Das kostenlose Tool ProduKey liest alle Microsoft-Schlüssel aus ihrem Computer aus.Egal ob E-Mail, Chat oder soziales Netzwerk: Wenn es um den Schutz persönlicher Daten geht, sollte man stets sichere und einzigartige Passwörter wählen. Da kann es schnell passieren, dass man den Überblick verliert und auf einmal selbst vor verschlossenen digitalen Türen steht. Zum Glück gibt es verschiedene Notfallschlüssel-Tools, die die vergessenen Passwörter wieder auslesen können. Mit den "Windows Password Recovery Tools" bietet Nirsoft ein praktisches Paket mit gleich mehreren dieser Programme an.CloneApp ist eine Backup-Software für Windows, die lediglich die Einstellungen installierter Programme sichert, nicht jedoch die Programme selbst. Dabei können Sie auswählen, von welchen Anwendungen die Daten gespeichert werden sollen. Super praktisch!Mit über 20 Millionen Nutzern zählt die kostenlose Software Partition Master von Easeus zu einer der beliebtesten Lösungen zur Verwaltung von Festplatten. Partitionen lassen sich anlegen, löschen, in der Größe verändern oder miteinander ohne Datenverlust verschmelzen.Partition Wizard Home Edition ist ein kostenloses Programm, um unter Windows Festplatten zu partitionieren sowie Partitionen zu verändern. Konkret können Partitionen erstellt, gelöscht, formatiert, kopiert, verschoben, vergrößert oder verkleinert, geteilt und zusammengefügt sowie wiederhergestellt werden.Microsoft hatte mit Windows Vista einen neuen Bootloader eingeführt. Für viele Nutzer dürfte das System-Start-Tool BCDedit aber nur schwer zu konfigurieren sein. EasyBCD macht es möglich, verschiedene Bootloader-Einstellungen über eine übersichtliche Programm-Oberfläche vorzunehmen.Wer ein modernes Mainboard mit dem BIOS-Nachfolger EFI beziehungsweise UEFI besitzt, kann mit dem kostenlosen EasyUEFI die Boot-Optionen direkt unter Windows verändern, ohne dafür den Rechner neustarten zu müssen. Auch fehlerhafte Einträge lassen sich mit dem Tool reparieren.Nvidia bietet für seine Grafikkartenserien speziell für Windows 10 optimierte Treiber an. Diese stehen als 32-Bit- und 64-Bit-Version zum Download bereit und sind bereits WHQL-zertifiziert.Für eine optimale Leistung der Grafikkarte sollten stets die neuesten Treiber verwendet werden. Wer eine Radeon-Karte sein Eigen nennt, greift am besten zur Radeon Crimson Adrenalin-Edition, die neben den neuesten Treibern auch die Radeon Settings, eine Benutzeroberfläche mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, enthält. Die Treiber wurden speziell für Windows 10 optimiert.Auch wer keine dedizierte Soundkarte, sondern stattdessen den Audio-Chip seines Mainboards benutzt, sollte für ein optimales Klangerlebnis stets die neuesten Treiber verwenden. Hier bieten wir Ihnen die offizielle und aktuellste Version der Windows-10-Treiber für Soundchips von Realtek zum Download an.Mit dem kleinen Freeware-Tool Unknown Device Identifier lässt sich von Windows nicht erkannte Hardware identifizieren und auf Grundlage dessen nach einem passenden Treiber suchen. Hierfür stößt das Programm auf Basis der ausgelesenen Informationen eine Suche im Browser an.Will man Mediendateien abspielen, kommt man ohne die passenden Codecs nicht weit. Um die Wiedergabe von möglichst vielen Formen von Audio- und Video-Dateien zu ermöglichen, wurde eine Vielzahl von Codecs vom bekannten Entwickler Shark007 im Standard Codecs-Paket zusammengefasst.Wer genau wissen will was sein System leisten kann, der greift zu einem entsprechenden Benchmark-Programm. Das seit 1999 in der Entwicklung befindliche Programm 3DMark zählt zu den beliebtesten Tools, um die Leistungsfähigkeit der verbauten Hardware zu überprüfen.Das kostenlose Windows 10 Firewall Control ist ein Aufsatz für die in Microsoft-Betriebssystemen enthaltene Firewall, um diese komfortabel konfigurieren zu können. Anders als es der Name suggeriert, funktioniert das Programm auch mit älteren Windows-Versionen bis XP.Mit dem kostenlosen Metro UI Tweaker lassen sich eine Handvoll Änderungen an der Benutzeroberfläche ab Windows 8 vornehmen. Das portable Freeware-Tool kann unter anderem das Metro-Startmenü ebenso wie die Ribbon-Oberfläche im Explorer abschalten, wobei letzteres auch noch unter Windows 10 gelingt.Wer sich die Transparenz-Effekte der "Aero Glass" genannten Oberfläche von Windows 7 beim neuen Betriebssystem von Microsoft zurückholen will, kann mit dem Tool Aero Glass for Windows 10 nun auch unter Windows 10 dafür sorgen, dass die Fensterrahmen und die Taskleiste wieder transparent dargestellt werden.Zwar bietet Windows 10 viele praktische Neuerungen, dennoch sendet es zumindest mit den Standardeinstellungen auch ungefragt deutlich mehr Daten an Microsoft als von den meisten Nutzern gewünscht. Abhilfe schafft das kostenlose Tool O&O ShutUp10 des Berliner Software-Herstellers O&O Software, mit dem Sie die Weitergabe von Nutzerdaten abschalten und weitere Sicherheitseinstellungen anpassen.Mit dem kostenlosen Programm W10Privacy lässt sich die vielfach kritisierte Datensammelwut von Windows 10 einschränken. Außerdem lassen sich über die Software bequem Aufgaben deaktivieren oder die Deinstallation vorinstallierter Apps vornehmen.Je länger Rechner im Einsatz sind, desto mehr Datenmüll kann sich auch zwischen Festplatte, Windows-Registry und den temporären Internetdateien ansammeln. Mit dem kostenlosen Programm CCleaner kann dieser digitale Ballast einfach entfernt werden.Mit dem CCEnhancer können Sie den Funktionsumfang des beliebten Systemreinigers CCleaner erweitern. Das kleine Tool lädt dazu zusätzliche Regeln und Definitionen für mehr als 1000 Programme herunter. Die verwendeten Informationen stammen aus dem Forum der CCleaner-Entwickler.Mit dem 20 Tage kostenfrei nutzbaren Windows 10 Manager lässt sich Microsofts neues Betriebssystem auf unterschiedliche Weise warten, optimieren und verwalten. Die englischsprachige Software vereint hierfür über 40 verschiedene Werkzeuge.Der Ashampoo WinOptimizer 12 versammelt mehr als 30 unterschiedliche Module unter einer Oberfläche, mit denen sich Windows aufräumen und optimieren lässt. Ein Live-Tuner und ein Game-Booster sind ebenfalls mit an Bord.Die Entscheidung Microsofts, die Nutzer von Windows 10 Home zu Updates zu zwingen, ist eine der kontroversesten beim Betriebssystem aus Redmond. Denn schon öfter hat sich bei einem Treiber-Update gezeigt, dass es durchaus Vorteile haben kann, wenn man mit einer Aktualisierung etwas abwartet. Mit einem Microsoft-Tool lässt sich der Update-Zwang aber aushebeln.Das bisher vor allem unter der Bezeichnung Xbox Media Center, kurz XBMC, bekannte Media-Center-Programm erscheint ab Version 14 unter dem neuen Namen Kodi. Die Software kann weiterhin als umfassende Medienzentrale für Files, Musik und Fotos eingesetzt werden.