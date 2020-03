Windows 10: Neuer Insider-Build setzt Entwicklung Richtung Herbst fort

Mit dem Build 19577 hat Microsoft eine weitere Testversion des für den Herbst vorgesehenen Windows 10-Updates freigegeben . Mit diesem wird in erster Linie deutlich, dass die Entwickler sich auf die konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Codes konzentrieren.

PowerToys aktualisiert

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Eingabe an einigen Stellen nicht mehr funktioniert, wenn der Verlauf der Zwischenablage (WIN + V) ohne Einfügen gelöscht wird.

Wenn im Menü des Datei-Explorers keine zuletzt verwendeten Dateien aufgeführt werden können, sollen nun auch keine willkürlichen Zeichen auftauchen.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem beim Einrichten von Windows Hello unter Verwendung der arabischen Anzeigesprache der Tracking-Fortschritt der Einrichtung nicht mit dem Gesicht des Nutzers übereinstimmt.

Wir haben ein Problem behoben, durch das die bevorzugten SafeSearch-Einstellungen (Einstellungen> Suche> Berechtigungen und Verlauf) nach dem Upgrade nicht mehr vorhanden waren.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Mikrofon auf bestimmten Geräten von Builds 19559 bis 19569 manchmal nicht funktionierte.

Die Zuverlässigkeit der Explorer.exe wurde verbessert, da es bei einigen Testern beim Navigieren im Datei-Explorer zu Instabilitäten kam.

Bei der Verwendung der Restart Manager-API zum Neustart der Explorer.exe sollten die geöffneten UWP-Apps nun nicht mehr geschlossen werden.

Outlook sollte nicht mehr abstürzen, wenn zu viele koreanische Zeichen in das An-Feld eingegeben werden.

Storage Sense sollte auch die Bereinigung von Windows.old wieder korrekt beherrschen.

Die Einstellungen wollen beim Zugriff auf die Windows Update-Einstellungen nun nicht mehr hängen bleiben.

Die Seite "Familie und andere Konten" wurde bei einigen Testern nicht vollständig geladen, was jetzt nicht mehr der Fall sein sollte.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das System beim Ein- und Ausschalten von Bluetooth nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand möglicherweise eine Fehlerprüfung durchführt.

Wir haben ein Problem für Benutzer lokaler Konten behoben, bei dem die Nachtbeleuchtung des Displays nicht mehr korrekt funktionierte.

Wenn Microsoft Defender Offline Scan in Windows Security ausgewählt ist, sollte sich der Rechner trotzdem wieder neu starten lassen.

Windows Update soll nun auch nicht mehr mit dem Fehler 0x80070002 fehlschlagen.

So sind in dem neuesten Build keine neuen Features enthalten. Dafür haben die Entwickler aber einiges an den Einstellungen für Diagnose-Daten getan. Hier wurden nun bessere Vorauswahlen für den typischen Auslieferungszustand eingebracht und Großkunden können nun noch feinere Abstimmungen vornehmen, so dass sie die gesammelten Daten auch besser für die eigenen Diagnose-Zwecke nutzen können.Darüber hinaus haben die GUI-Designer einen weiteren kleinen Baustein ihrer Arbeit abgeliefert. Seit einiger Zeit werden nach und nach die Icons der mitgelieferten Anwendungen modernisiert. Und nun kann Windows Security mit einem neuen Logo aufwarten. Dieses ähnelt dem bisherigen Symbol, wurde aber auf die neuen Design-Prinzipien umgestellt. In den kommenden Wochen ist hier immer wieder mit weiteren Neuerungen zu rechnen.Weiterhin haben die Microsoft-Entwickler gerade bekannt gegeben, dass die PowerToys nun in der Version 0.15.1 verfügbar sind. Diese ist so nun auch in dem jüngsten Windows 10-Build enthalten. Weitergeführt wird außerdem das in Build 19536 begonnene Experiment mit optionalen Treiber-Updates, bei denen der Nutzer im Detail selbst entscheiden kann, wo automatische Aktualisierungen vorgenommen werden sollen und wo nicht.Darüber hinaus wurden natürlich auch wieder zahlreiche Fehlerkorrekturen und Verbesserungen an diversen Ecken des kommenden Betriebssystems vorgenommen. Die Microsoft-Entwickler haben hier folgenden Bericht über ihre jüngsten Änderungen abgegeben: