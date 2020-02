AMD Treiber-Update bringt wichtige Fehlerbehebungen für RX5000-Serie

AMD hat ein wichtiges Treiber-Update für die Radeon Software "Adrenalin 2020 Edition" herausgegeben. Die Version 20.2.2 ist als optionales Upgrade erschienen und behebt eine Vielzahl an bekannten Fehlern.

Behobene Probleme

Das Ausführen eines Aufgabenwechsels bei aktivierten Funktionen von Radeon Software oder einigen Anwendungen von Drittanbietern mit im Hintergrund laufender Hardwarebeschleunigung kann zum Hängenbleiben des Systems oder zu einem schwarzen Bildschirm führen.

Es wurden Verbesserungen vorgenommen, die bei den Grafikprodukten der Radeon RX 5700-Serie eine schnellere Reaktion auf Lüfterstarts ermöglichen.

Performance Metrics Overlay und Radeon WattMan melden bei der Radeon RX 5700 Serie fälschlicherweise niedrigere als erwartete Taktraten bei Gaming-Workloads.

Bei aktivierter Sofortwiedergabe kann beim Starten von Spielen oder Anwendungen ein TDR- oder schwarzer Bildschirm auftreten.

Ein schwarzer Bildschirm kann beim Einschalten von HDR in den Spieleinstellungen von Battlefield V auftreten.

The Witcher 3: Wild Hunt kann während bestimmter Teile des Spiels oder zeitweise während des Spieles einen hängenden oder schwarzen Bildschirm aufweisen.

Einige Videoinhalte in Chrome können als schwarzer Bildschirm erscheinen oder auf Grafikprodukten der Radeon RX 5000-Serie nicht reagieren, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.

Bei Metro Exodus kann es zu einem Anwendungs-Stopp oder TDR kommen, wenn bestimmte Dialogfelder in der Sam's Story DLC ausgewählt werden.

Grand Theft Auto V kann einen Anwendungsabsturz erleben, wenn das Overlay von Radeon Software mit OSD-Anwendungen von Drittanbietern aufgerufen wird.

Monsterjäger World: Bei Iceborne kann es zu zeitweiligen Abstürzen kommen, wenn die Anwendung im Leerlauf oder auf dem Bildschirm zur Charaktererstellung läuft.

Einige Spielfarben können verwaschen erscheinen, wenn der HDR-Modus im Spiel und unter Windows auf Grafikprodukten der Radeon RX 5700-Serie aktiviert wurde.

Nach einer Installation mit der Option 'Meine Einstellungen beibehalten' konnte die Sofortwiedergabe nicht mehr funktionieren, wenn sie bei der vorherigen Installation der Radeon Software aktiviert war.

Wenn das Overlay von Radeon Software aufgerufen wird, während ein Spiel geöffnet ist, kann der Benutzer ein Flackern im Spiel oder in der Benutzeroberfläche von Radeon Software beobachten.

Bei Radeon Software kann es zu einem Absturz und einer Fehlermeldung kommen, wenn Windows gesperrt wird oder wenn bei geöffneter Registerkarte "Radeon Software Streaming" ein Ruhezustand oder eine Ruhestellung durchgeführt wird.

Bei einer begrenzten Anzahl von Bildschirmen kann es zu einem Anzeigeverlust mit funktionierendem Audio kommen, wenn ein Moduswechsel bei Grafikprodukten der Radeon RX 5000-Serie durchgeführt wird.

Der Start von Radeon Software kann fehlschlagen, wenn das Overlay von Radeon Software deaktiviert ist und ein Spiel im Hintergrund läuft.

Battlefield V kann nach längerer Spielzeit ein Anwendungs-Stopp oder TDR auftreten.

Einige Spiele unter Origin werden möglicherweise nicht erkannt oder erkennen den falschen Spieltitel in Radeon Software.

Einige Produktivitätsanwendungen werden erkannt und auf der Registerkarte Radeon als Software-Spiele aufgeführt.

Der Hotkey "Radeon Chill" kann manchmal weiterhin aktiviert bleiben, nachdem der Benutzer den Hotkey entfernt oder deaktiviert hat.

Red Dead Redemption 2 kann auf schneebedecktem Gelände blockige Texturen aufweisen.

Nach dem Wiederaufnehmen aus dem Ruhezustand kann es bei Chrome zu einem Absturz der Anwendung kommen, wenn Videoinhalte zuvor auf Grafikprodukten der Radeon RX 5700-Serie abgespielt wurden.

Der Radeon FreeSync-Status in Radeon Software kann manchmal nicht aktualisiert werden, wenn die Funktion über den Bildschirm selbst aktiviert oder deaktiviert wird.

Fortnite kann bei Hybrid-Grafiksystemkonfigurationen der Radeon RX 500-Serie einen Anwendungsabsturz erleiden.

Laut der Newsseite Neowin bringt das Update eine Mischung aus Fehlerbehebungen, Verbesserungen und Aktualisierungen bestehender Einstellungen. Das Update steht über die Radeon Settings App zur Verfügung. Wir haben das entsprechende Softwarepaket in unserem Downloadcenter und am Ende des Beitrags verlinkt. Nach dem starten der Anwendung kann man auf das optionale Update zugreifen. Im Gegensatz zu den üblichen Treiber-Upüdates ist diese Version jedoch vollständig auf Fehlerbehebungen ausgerichtet - es gibt keine neuen Funktionen. Die Aktualsierung wird allen Nutzern empfohlen.AMD hat es nun laut eigenen Angaben ge­schafft, viele Probleme der RX5000-Serie auszumerzen. Dazu gehören zum Beispiel Fehler, die zu einem schwarzen Bildschirm führen und Probleme, die bei der Verwendung einiger Anwendungen mit Hardware­be­schleu­ni­gung und HDR in Battlefield V, Instant Replay und The Witcher 3 auftreten. Eine um­fang­reiche Übersicht aller Änderungen sowie einen Blogbeitrag zum Thema kann man auf der AMD-Seite finden. AMD hat dabei alle behobenen Fehler sowie weiterhin bekannten Probleme dieser Treiberversion ausführlich beschrieben: