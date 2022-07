Joplin Download - Quelloffene Notizen-App für Windows

Open-Source-App für Notizen und To-do-Listen

Joplin Download & Installation

Alternative zu Evernote und Microsoft OneNote

Geräteübergreifend synchronisieren

das Synchronisieren von Notizen über mehrere PCs und mobile Geräte hinweg

Mit dem Joplin Download holen Sie sich eineauf den PC, die sich geräteübergreifend synchronisieren lassen.Durch das Anlegen beliebig vieler Notizbücher bleiben selbst größere Datensammlungen stets übersichtlich. Diese können außerdem durchsucht und mit Tags versehen werden. Aktuell ist Joplin in der Version 2.8.8 verfügbar.Die hier zum Download angebotene Version von Joplin kann unter Windows (32-Bit und 64-Bit) installiert werden, wobei der Entwickler keine genaueren Angaben zu den unterstützten Versionen des Betriebssystems macht. Dieser stellt auf seiner Webseite Joplin noch als portable Variante sowie für MacOS und Linux bereit.Joplin gibt es außerdem als Terminalanwendung sowie in mobilen Varianten für Android und iOS . Über eine Web-Clipper-Erweiterung nimmt Joplin zudem Texte und Screenshots direkt aus dem Browser ( Firefox und Chrome ) auf.Joplin erfüllt damit einen ähnlichen Zweck wie das beliebte (aber nicht vollständig kostenlose) Evernote oder Microsoft OneNote , ist jedoch Open Source. Die Benutzeroberfläche ist ähnlich wie bei beiden genannten Programmen aufgebaut und lässt sich grob in eine Auflistung vorhandener Notizbücher, eine Übersicht enthaltener Notizen sowie einer Darstellung der gewählten Notiz unterteilen.Die Bedienung von Joplin ist sehr einfach gehalten. Weitere Notizbücher lassen sich über das Plus-Symbol im entsprechenden Abschnitt einrichten, neue Notizen und To-do Listen legen Sie über die jeweiligen Buttons oder Einträge im Programmmenü an.Joplin erstellt Notizen im Markdown-Format, unterstützt also umfassende Textformatierungen. Standardmäßig nutzt die Software dabei eine geteilte Editor- und Vorschau-Ansicht, dies kann auf Knopfdruck aber jederzeit umgeschaltet werden. Neben der Eingabe von Text unterstützt Joplin zudem das Einfügen von Bildern und Dateianhängen sowie eine Verschlagwortung (Tags) von Notizen.Neben einer Suche und umfassenden Sortierungskriterien zählen zum Funktionsumfang unter anderem noch eine Versionierung von Notizen, eine Rechtschreibprüfung sowie Alarme. Joplin kann Notizen außerdem in verschiedene Formate exportieren und diese auch aus weiteren Quellen einlesen. Etwa ist ein einfacher Import direkt aus Evernote möglich.Zwar kann Joplin vollständig offline genutzt werden, jedoch unterstützt die Software auch. Neben der (kostenpflichtigen) Joplin Cloud geht dies auch zusammen mit anderen Diensten wie Nextcloud, Dropbox , WebDAV und OneDrive . Notizen werden dabei durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicher geschützt.