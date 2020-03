Problem mit temporärem Nutzerprofil auch bei Windows 10 1903 & 1909

Im vergangenen Monat gab es schon einmal große Problem mit tempo­rären Nutzerprofilen nach einem Windows-Update. Nun meldet sich der Fehler zurück und bereitet Nutzern der beiden jüngsten Windows 10-Versionen große Schwierigkeiten.

Optionales Update macht Probleme

"Keine bekannten Probleme"

Windows 10: Kumulativer Patch für das Mai-/November-Update

Mitte Februar berichteten wir über einen Bug , der bei Windows 10-Nutzern dazu führte, dass der Desktop ohne Symbole geladen wurde und das Startmenü in den Standardzustand zurückgesetzt war. Wie sich herausstellte, war das Problem auf ein temporäres Nutzerprofil zurückzuführen, welches nach dem Update und Neustart das individuelle Nutzerprofil einfach ersetzte. Nun meldet Günter Born , dass es auch nach dem jüngsten Windows 10-Update wieder Berichte über den gleichen Fehler gibt. Dieses Mal betrifft es wieder die beiden neuen Windows 10-Versionen 1903 und 1909.Demnach haben einige Nutzer nach der Installation der optionalen Updates 18362.693 für Windows 10 Version 1903 und 18363.693 für Windows 10 Version 1909 wieder ein neues temporärer Nutzerprofil, das anstelle ihres Profils geladen wird und die individuellen Einstellungen überschreibt. Dadurch werden angelegte Verknüpfungen sowie Symbole sowohl vom Desktop als auch vom Startmenü entfernt, aber nicht dauerhaft gelöscht. Die angepassten Einstellungen sind nur in einem weiteren Nutzerprofil ausgelagert.In der Knowledge Base ist aber noch immer kein bekanntes Problem zu dem KB4535996-Update aufgeführt. In den einschlägigen Foren hingegen findet man viele Beschwerden zu dem Problem, das sich für die Nutzer ganz unterschiedlich äußern kann. Auch zu den weiteren Problemen, die Nutzer nach den Updates meldeten , gibt es in der Knowledge Base noch kein Feedback vom Windows-Team. Bleibt zu hoffen, dass der März Patch-Day die aufgetauchten Bugs in Kürze wieder behebt.