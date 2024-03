Microsoft nervt mit Werbung per QR-Code am Windows-Sperrbildschirm

Copilot und andere KI-Projekte sind eine große Neuheit für Microsoft, und da das Unternehmen Milliarden von Dollar in den Bereich investiert, wird auch sichergestellt, dass Kunden die neuen Funktionen und Tools kennen und - was noch wichtiger ist - sie auch nutzen.

Infolgedessen wird Windows mit einer Reihe von Copilot-Einträgen verteilt in der Benutzeroberfläche versehen (wir berichteten ). Das ist aber nicht genug - Microsoft macht viel Werbung für die Änderungen, unter anderem jetzt per QR-Code auf dem Sperrbildschirm.Das hat das Online-Magazin Neowin berichtet , nachdem Nutzer sich über diese neue Art von Werbemaßnahme beschwert hatten. Windows 11-Nutzer auf Reddit tauschen sich über diese nervige Werbemaßnahme aus, dann wurde der Beitrag aber wieder gelöscht.Microsoft pflanzte dafür einen riesigen QR-Code in der Mitte des Sperrbildschirms. Als einzigen Hinweis, was sich dahinter verbergen könnte, steht unter dem QR-Code eine Information über die Copilot-App.Windows 11-Nutzer werden also testweise mit der Copilot-Werbung auf dem Sperrbildschirm zugespammt. Das Scannen des QR-Codes leitet laut den Berichten bei Reddit auf die Copilot-Website mit einem weiteren QR-Code zum Herunterladen der Copilot-Apps für Android und iOS weiter.Ein Nutzer auf Reddit bemerkte außerdem, dass der QR-Code "buchstäblich in die Bilddatei des Bildschirmes eingebacken" war.Der Sperrbildschirm von Windows wurde schon häufig wie ein einziges großes Werbebanner genutzt, sodass man bei der Anmeldung, wenn man nicht aufpasst, ständig auf Angebotsseiten, neuen Apps oder Informationsseiten über Neuerungen landet.Daher hat Microsoft wohl beschlossen, dass auch ein nicht ganz so subtiler QR-Code nicht schaden kann. Nicht nur bei Reddit hört man aber deutlich heraus, dass die Nutzer gegenteiliger Meinung sind.Neowin konnte das Verhalten auf Windows 11-PCs nicht reproduzieren und hat sich daher an Microsoft gewandt und um Erklärung gebeten, was da los ist. In einer Antwort bestätigte ein Microsoft-Sprecher, dass der QR-Code dazu diente, die Kunden über Copilot aufzuklären."Die Benachrichtigung diente demnach der Information, wurde aber inzwischen pausiert. Wir legen großen Wert auf die Erfahrungen unserer Kunden und lernen ständig dazu, um herauszufinden, was am wertvollsten ist und für wen."