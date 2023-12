Microsofts Copilot-App für iOS ist da, und so funktioniert sie

Microsoft hat seine KI-Hilfe Copilot nun auch als eigenständige App für iOS-Nutzer herausgegeben. Vor kurzem hatte der Konzern bereits die Smartphone-App für Android veröffentlicht und nun für iPhone und iPad nachgelegt. Wir haben uns das einmal angeschaut.

Soviel schon einmal vorab: iOS-Nutzer konnten exakt die Funktionen, die die Copilot-App bietet, bereits über die Bing-App für iOS anwenden. Copilot ist in der Bing-App ebenfalls mit GPT-4 und DALL·E 3 vertreten und kostenlos nutzbar, sodass die Möglichkeiten der Anwendung identisch sind. Beide Apps haben für die Aktivierung von GPT-4 einen Button, standardmäßig ist noch die Vorgänger-Version aktiv.Viel neues gibt es also für Fans der KI-Funktionen der Bing-App nicht zu entdecken, aktuell kann man sich daher im Grunde die Copilot-App sparen, wenn man Bing bereits installiert hat. Inwieweit Microsoft das in Zukunft noch ändert wird, ist unbekannt.Für alle anderen ist die Copilot-App aber einen Blick wert, da die App einen leichten Einstieg in "Alltags-Hilfen" mit einem KI-Assistenten bietet und das auch in deutscher Übersetzung.Die Copilot-App ist zudem selbsterklärend und bietet einige Beispiel an, die man sich angezeigten kann. Laut Microsoft sind folgende Aufgaben für die App ein Kinderspiel:Die App selbst ist bislang allerdings nicht ganz so präzise übersetzt, beziehungsweise könnte noch verbessert werden. So findet man die Option, den sogenannten Unterhaltungsstil einzublenden und auszuwählen, im Hamburgermenü rechts oben in der App unter dem Menüpunkt "Alle Töne anzeigen". Dort lässt sich einstellen, ob man kreative, ausgewogenen oder genaue Antworten wünscht.Der Copilot verknüpft dabei die Anfragen, die man in natürlicher Sprache stellt, mit Suchfunktion, Übersetzungen, Analysen und Erstellung von individuellen Inhalten - egal ob Text oder Bild.