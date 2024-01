Beinahe drei Jahrzehnte nach der Einführung der Windows-Taste soll nun auch Microsofts Copilot einen festen Platz auf Tastaturen für Win­dows 11-PCs erhalten. Die Redmonder sprechen von einer signifikanten Änderung und von einem bedeutenden Jahr der KI-PCs

Microsoft

All-in bei künstlicher Intelligenz

Copilot-Taste im Frühjahr auf ersten Tastaturen

Zusammenfassung Windows Copilot erhält eigene Taste auf Tastaturen

Microsoft kündigt signifikante Änderung für KI-PCs an

Copilot-Taste neben rechter Alt-Taste auf Windows 11-Keyboards

Yusuf Mehdi sieht transformativen Moment in KI-Nutzung

CES 2024: Partner stellen Windows 11-PCs mit Copilot-Taste vor

Verfügbarkeit der neuen Tastaturen ab Ende Februar

Rückblick: Windows-Taste seit 1995 auf PC-Tastaturen

Copilot-Taste: Microsoft bringt KI-Shortcut auf PC-Tastaturen

Von Bing und Edge über Microsoft Office bis hinein in Windows-Betriebssysteme steht der auf OpenAIs ChatGPT basierende Copilot in Redmond derzeit an erster Stelle. Um dessen Nutzung zu vereinfachen, soll in Zukunft eine dedizierte Copilot-Taste auf allen für Windows 11 optimierten PC-Tastaturen Platz finden, die den Assistenten mit künstlicher Intelligenz direkt öffnet. Erste Bilder zeigen ihre Position neben der rechten Alt-Taste."Die Einführung der Copilot-Taste ist die erste bedeutende Veränderung der Windows-PC-Tastatur seit fast drei Jahrzehnten. Wir sehen dies als einen weiteren transformativen Moment auf unserer Reise, Windows Copilot wird der Einstiegspunkt in die Welt der KI auf dem PC sein", sagt Yusuf Mehdi, Executive Vice President & Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft.Anlässlich der Consumer Electronics Show ( CES 2024 ) sollen viele Microsoft-Partner neue Windows 11-PCs und Zubehör vorstellen, das ab Werk mit der Copilot-Taste ausgestattet wird. Die Verfügbarkeit kündigen die Redmonder für Ende Februar an, wobei sich diese bis in das Frühjahr erstrecken soll. Auch die kommenden Surface-Geräte werden über den dedizierten Button verfügen.Aufgrund des Digital Markets Acts der Europäischen Union (EU) und den damit verbundenen Datenschutzbestimmungen ist Microsofts Copilot hierzulande derzeit nicht offiziell verfügbar. Bis dieser eingeführt wird, öffnet die neue Copilot-Taste lediglich die Windows-Suche.Im Jahr 1995 wurde die Windows-Taste in Verbindung mit Windows 95 und dem 105-Tasten-Layout eingeführt. Fanden einst zwei Windows-Keys auf PC-Tastaturen Platz, hat sich in der Zeit der Windows Vista-Ära eine einzige Position zwischen der linken STRG- und Alt-Taste abgezeichnet. Standardmäßig öffnet die Windows-Taste das Startmenü und wird zudem für wichtige Tastenkombinationen genutzt.