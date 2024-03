Microsoft: Copilot soll sich bereits öffnen, wenn der Cursor ihn berührt

Wir schreiben nahezu täglich, dass Microsoft sich in den vergangenen Monaten voll und ganz auf das Thema KI und den Copilot konzentriert. Damit feiert man Erfolge, allerdings kann und muss man sich langsam fragen, ob es der Redmonder Konzern nicht langsam übertreibt.

KI-Konzern Microsoft

"Neues Hover-Erlebnis"

Zusammenfassung Microsoft fokussiert sich stark auf KI und Copilot

KI-Integration bei Microsoft wirkt zunehmend übertrieben

KI-Helferlein erscheint prominent auf Windows-Desktop

Copilot-Symbol lässt sich in Einstellungen deaktivieren

In EU ist KI-Funktionalität noch nicht gesetzeskonform

Neue Idee: Aktivierung des Copilots durch Maus-Hover

Hover-Erlebnis wird an Windows Insider im Beta-Kanal getestet

Dieser Tage bekommt man als Microsoft-interessierter Nutzer langsam das Gefühl, dass der Konzern in Sachen KI-Integration das richtige Maß langsam aus den Augen verliert. Denn in Redmond scheint es kein anderes Thema bzw. Stichwort mehr zu geben als Copilot und KI.Schon jetzt platziert man sein KI-Helferlein prominent auf dem Desktop. Zunächst war das mitten auf der Taskleiste der Fall, im Zuge des Moment 5-Updates ist das dazugehörige Symbol in die rechte untere Ecke gewandert. Zwar kann man diese Icon in den Einstellungen auch recht unkompliziert ausschalten und wird das hoffentlich auch künftig durchführen können, als Voreinstellung ist der Copilot aber aktiv - das gilt freilich derzeit nicht für die Europäische Union, denn bei uns ist die KI-Funktionalität noch nicht mit EU-Gesetzen kompatibel.Bei Microsoft arbeitet man aber bereits daran, wie man den Copilot noch "einfacher" erreichbar machen kann. Und die neueste Idee klingt nach einer einigermaßen aufdringlichen Lösung (via Neowin ). Denn im jüngsten, am Montag im Beta-Kanal veröffentlichten Windows 11-Preview-Build schreibt Microsoft , dass man den Copilot bereits dann aktivieren will, wenn man mit der Maus drüberfährt.Microsoft: "Wir probieren gerade ein neues Hover-Erlebnis für Copilot in Windows aus. Wenn man den Mauszeiger über das Copilot-Symbol in der Taskleiste bewegt, wird das Copilot-Fenster geöffnet. Das Copilot-Fenster wird geschlossen, wenn du nach dem Öffnen nicht mit ihm interagierst. Diese Funktion wird in den nächsten Wochen langsam an Windows Insider im Beta-Kanal ausgerollt."Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft mit einem derartigen Schnellzugriff experimentiert, das war bereits einmal bei der Windows-Suche der Fall. Doch schon damals bewährte sich die Lösung nicht und so manch einer wird hoffen, dass das auch im aktuellen Fall so ist. Denn eine solche Hover-Interaktion klingt nämlich, als würde sie durch "Fehleingaben" extrem nerven.