Windows 11: Microsoft will Copilot jetzt auch noch automatisch starten

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass Microsoft aggressiv auf KI-Lösungen setzt, die man unter dem Begriff Copilot zusammenfasst. Dabei geht der Redmonder Konzern auch alles andere vorsichtig vor, man integriert KI, wo ma nur kann - ob der Nutzer will oder nicht.

Experiment oder nicht?

Microsoft Copilot - KI-Assistent für Windows 11 im Video vorgestellt

Wohl für Ultrawide-Monitore

Im Dev Channel veröffentlicht Microsoft die experimentellsten Builds für sein Betriebssystem Windows 11 . Das bedeutet nicht, dass diese Features es auch in die Endkundenversion des Betriebssystems schaffen und so mancher wird sich nun vermutlich wünschen, dass dieses geplante Feature tatsächlich wieder aufgegeben wird. Wahrlich klingt der dazugehörige Blogbeitrag aber auch eher nach einem Experiment und weniger nach einem Feature, das bereits beschlossene Sache ist.Denn im Zuge von Windows 11 Insider Preview Build 23615 hat Microsoft folgende Neuerung angekündigt : "Wir testen das automatische Öffnen von Copilot beim Start von Windows auf Widescreen-Geräten mit einigen Windows Insidern im Dev Channel." Dieses Verhalten ist natürlich abschaltbar, und zwar über die Personalisierung in den Einstellungen und dem dortigen Bereich für den Copilot.Microsoft merkt außerdem an, dass diese Funktion auch nicht sofort für alle Insider bereitsteht, sondern langsam ausgerollt wird. Was genau ein Widescreen-Gerät ist oder besser gesagt wie Microsoft dieses genau definiert, ist nicht klar. Tom Warren, Windows- und Microsoft-Experte bei The Verge , vermutet, dass damit Ultrawide-Monitore gemeint sind und nicht traditionelle Displays.Auf Ultrawide-Displays ist seitlich theoretisch auch genügend Platz da, um das Copilot-Fenster zu starten. Man kann aber dennoch davon ausgehen, dass Windows-Anwender über so eine Zwangsbeglückung nicht glücklich sein werden. Denn obwohl sich so etwas stets manuell deaktivieren lässt, reagieren die Nutzer in der Regel höchst allergisch - der Microsoft-Browser Edge ist hier nur ein Beispiel unter vielen.