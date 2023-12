KI-Assistent: Microsoft veröffentlicht dedizierte Copilot-App für Android

Nachdem das Programm zunächst nur über Umwege auf Smartphones verwendet werden konnte, hat Microsoft nun eine dedizierte Copilot-App für Android veröffentlicht. Damit können Nutzer ab sofort auch ohne Bing auf die KI-Systeme GPT-4 und DALLE-3 zugreifen.

Bislang keine iOS-App

Zusammenfassung Microsoft bringt Copilot-App für Android heraus.

Nutzung von GPT-4 und DALLE-3 nun direkt möglich.

Download im Google Play Store für Smartphones und Tablets.

Vorher nur über Bing auf Android-Geräten nutzbar.

Integration in Bing, Windows und Office-Anwendungen.

Keine iOS-Version verfügbar, aber Entwicklung läuft.

Die App kann über den Google Play Store heruntergeladen und auf Smartphones sowie Tablets verwendet werden. Copilot vereint den Assistenten ChatGPT mit der Bilderstellungs-Software DALLE und kann somit beim Verfassen von Texten oder beim Generieren von Fotos helfen. Zunächst hatte Microsoft die von OpenAI entwickelten Tools in seine Suchmaschine Bing integriert. Inzwischen ist das Programm plattformübergreifend unter dem Namen Copilot bekannt.Laut Thurrott haben die Entwickler Copilot inzwischen in Windows 10 und 11 sowie verschiedene Office-Anwendungen und Skype integriert. Wer das Tool auf seinem Android-Gerät nutzen wollte, musste auf Bing zurückgreifen. Ferner wurde das Programm schon in den Edge-Browser integriert und konnte hier Inhalte einer PDF-Datei zusammenfassen oder Informationen ergänzen.Im Gegensatz zu Android-Besitzern müssen sich iPhone-Nutzer noch eine Zeit lang gedulden. Microsoft Copilot ist bislang nicht für iOS verfügbar. Die Redmonder dürften hier allerdings in Zukunft nachbessern und in den nächsten Monaten eine entsprechende App bereitstellen. Microsoft soll derzeit an der Anwendung arbeiten.