Update für Einstellungs-App in Windows 11 - mit mehr Eigenwerbung

Über den Start des lang erwarteten Copilot-Tests in Windows 11 hatten wir bereits berichtet. Der Windows 11 Build 23493 bringt aber noch eine Reihe weiterer Änderungen, die Microsoft so gar nicht angekündigt hatte - dazu gehört auch eine nervige Werbe-Einblendung.

Schnellzugriff auf wichtige Einstellungen

Zusammenfassung Microsoft führt neue Startseite in Einstellungen ein, für dynamisches & personalisiertes Erlebnis

Oberfläche in übersichtliche, leicht zu lesende Abschnitte unterteilt ("Karten")

Microsoft macht Werbung für eigene Produkte in Windows 11

Microsoft 365-Karte bewirbt Office-Software für alle, die noch kein Abo haben

Werbung nur sichtbar, wenn kein MS365-Abo vorhanden

Karten bieten Überblick über Gerät & schnellen Zugriff auf Einstellungen

Karten decken Bereiche Cloud-Speicher, Kontowiederherstellung, Personalisierung, Xbox & Bluetooth ab

Das ist nun aufgefallen, nachdem der Vorschau-Build in den letzten Tagen von den Windows Insidern intensiv ausprobiert wurde (via Betanews ). Es geht dabei ganz konkret um das Update für die Windows 11 Einstellungen-App.Microsoft hat die Startseite der Einstellungen überarbeitet und die Oberfläche in übersichtliche, leicht zu lesende Abschnitte unterteilt, die das Unternehmen als "Karten" bezeichnet. Der neue Look ist an sich sehr praktisch, da er übersichtlich ist und aufgeräumt wirkt. Aber Microsoft hat sich auch dafür entschieden, mindestens eine der Karten zur Anzeige von Werbung zu verwenden.In einem Blog-Post zum neuen Insider-Build von Windows 11 schreibt Microsoft: "Wir führen eine neue Startseite in den Einstellungen ein, die Ihnen ein dynamisches und personalisiertes Erlebnis bietet. Sie bietet einen Überblick über Ihr Gerät, schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen und hilft bei der Verwaltung Ihres Microsoft-Kontos".Das Unternehmen fährt fort, die sieben Karten aufzulisten und zu beschreiben, dazu gehört: empfohlene Einstellungen, Cloud-Speicher, Kontowiederherstellung, Personalisierung, Microsoft 365, Xbox und Bluetooth-Geräte. Was Microsoft nicht erwähnt, ist die Karten zur Anzeige von Werbung. Wieder einmal nutzt Microsoft Windows 11, um für seine eigenen Produkte zu werben, und verwendet die Microsoft 365-Karte, um seine Office-Software für alle zu bewerben, die noch kein Abonnement abgeschlossen haben. Unter Umständen - wenn man bereits ein MS365-Abo besitzt - bekommt man die Werbung also gar nicht angezeigt.