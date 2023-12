Dell: So wird der Windows 11-Copilot zu einem wirklich nützlichen Tool

Für viele Nutzer ist die Integration des Copilot in Windows 11 bisher nicht viel mehr als eine manchmal ganz brauchbare Spielerei. Dell hat nun aber gezeigt, wie die KI-Technologie eingesetzt werden kann, um das Betriebssystem für alle Anwender viel einfacher nutzbar zu machen.

Microsoft

Leben ohne Fehlermeldung

Gut für faule Nutzer

Das Unternehmen hat demonstriert , wie der Copilot in kommenden Windowsversionen dabei helfen könnte, durch den manchmal etwas undurchsichtigen Dschungel der Systemeinstellungen zu navigieren. Die Technologie könnte dann in der Lage sein, zu erkennen, wenn das System oder eine Anwendung Probleme hat, und versuchen, diese automatisch hinter den Kulissen zu beheben.Wenn der Nutzer beispielsweise in einer Applikation versucht, eine Aktion im Internet auszuführen und dies an einer fehlenden Netzwerkverbindung scheitert, soll dann keine Fehlermeldung mehr erscheinen. Stattdessen soll der Copilot von sich aus versuchen, eine WLAN-Verbindung aufzubauen.Laut Dell kann das System in einer kommenden Version von Windows 11 auch versuchen, die Einstellungen abhängig vom Standort zu ändern. Wenn sie etwa erkennt, dass der User ein öffentliches Netzwerk am Flughafen nutzt, kann sie den Batteriesparmodus für den eventuell stattfindenden längeren Flug vorausschauend einschalten und die Wi-Fi-Sicherheit verbessern.Aber auch alltäglichere Einstellungen, die vielen Anwendern immer wieder kleinere Probleme bereiten, könnten sich per KI einfacher ändern lassen. Per Spracheingabe können sie den Copilot bitten, die Empfindlichkeit des Trackpads oder die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung zu ändern, und die in Windows 11 integrierte KI wird diese Einstellung automatisch vornehmen.Weiterhin schwebt Dell vor, dass die KI auch die aktuellen Nutzungs-Eigenheiten besser erkennt und für kurzfristige Änderungen sorgt. So könnte sie für eine vorübergehende Leistungs-Maximierung sorgen, wenn der Anwender gerade ein Video bearbeitet - und diese später dann wieder zurücknehmen. Dies würde in den meisten Fällen überhaupt erst einmal für die Nutzung der entsprechenden Optionen sorgen, die von den meisten Usern schlicht aus Bequemlichkeit nie verwendet werden.