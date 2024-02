Moment 5-Update ist da: Neue Windows 11-Funktionen werden aktiviert

Microsoft hat das nächste große Funktions-Update für Windows 11 gestartet. Entwickelt wurde es unter dem Projektnamen "Mo­ment 5". jetzt startet es als KB5034848 mit einer Reihe interessanter Neuerungen und Ver­bes­se­run­gen.

Wie erwartet, hat Microsoft noch im Februar das Knöpfchen gedrückt und das fünfte Moment-Update freigegeben. Über die enthaltenen Neuerungen haben wir bereits ausführlich in einem gesonderten Beitrag berichtet . Nun geht es vorrangig darum, wie ihr das Feature-Update möglichst schnell bekommt - und dafür gibt es einige Tipps.Die Moment-Updates sind ein sogenannter "Feature-Drop", der unabhängig von den jährlichen Versions-Neuerungen Funktionen hinzufügt. Nachdem das bisher letzte Windows 11 Moment 4-Update Ende Oktober veröffentlicht wurde, startet nun vier Monate später Moment 5.Die Moment-Updates sind im Übrigen immer für die jeweils voll unterstützen Windows-Versionen verfügbar, also aktuell für Windows 11 22H2 und Windows 11 23H2.Zudem starten die Moment-Updates zunächst immer als optionale Updates. Wer die Aktualisierung bereits jetzt anstoßen möchte, muss in der Einstellung-App bei den Windows-Updates die Option "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktivieren. Wenn man dann manuell nach Updates sucht, sollte das KB5034848 bereits angeboten werden.Die automatische Installation des Windows 11 "Moment 5"-Updates sollte dann üblicherweise zum nächsten Microsoft Patch-Day erfolgen. Das wäre der 12. März.Bis dahin wird die Installation der neuen Version nur für die frühentschlossenen Nutzern angeboten.Zu den neuen Funktionen gehört die Option der einfachen Deinstallation von Apps wie Edge und Co., die neuen Smart Snap Layouts, die die Fensteranordnung mit Symbolerkennung erleichtern, ein überarbeitetes Interface für Dateifreigabe mit Unterstützung für WhatsApp und Gmail und vieles weitere. Mehr zu den Neuerungen in unserem Überblick