Windows 11: Update fixt Probleme mit Taskleiste und Suche

Microsoft hat im Windows 11 Beta-Kanal eine weitere Aktualisierung veröffentlicht: Das Update KB5034845 bringt vor allem Verbesserungen, wobei es neben Änderungen für die Widget-Benachrichtigungen auch wichtige Fehlerbehebungen gibt.

Microsoft erinnert noch einmal daran, dass alle Insider im Beta-Kanal nun nach und nach über ein Aktivierungspaket auf dieselbe Buildnummer gebracht werden. Das Update bringt die Buildnummer 22635.3212 für alle Anwender, die sich für den Beta-Kanal entschieden haben.Enthalten sind in dieser neuen Version eine ganze Reihe an Änderungen. So wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Taskleiste nach dem Hochfahren und dem ersten Einloggen manchmal nur sehr langsam angezeigt wurde. Das war für viele Nutzer verwirrend und brachte weitere Probleme mit sich, wenn die Leiste auch nur noch sehr schwerfällig reagierte.Es wurde ein weiteres Problem behoben, bei dem, sobald die Taskleiste fast voll mit App-Symbolen ist und man versucht, die Suche zu öffnen, diese einfach geöffnet und sofort wieder geschlossen wurde.Zu den Neuerungen beziehungsweise Verbesserungen, die jetzt starten, gehört ein neues Benachrichtigungs-Badging für Widgets. Die Verteilung startet ab sofort in Wellen, es kann daher sein, dass man nicht gleich den Test beginnen kann. Über die Widgets-Badges wird man benachrichtigt, um keine wichtigen Benachrichtigungen auf der Taskleiste zu verpassen. Die Widgets selbst sollten nun nicht mehr pixelig oder unscharf erscheinen.Einen bekannten Fehler gibt es für die Sicherheitsfunktion Microsoft Defender Application Guard (MDAG). Der MDAG für Microsoft Edge-Nutzer kann dabei unter Umständen beim regulären Browsen auf ein Problem mit fehlender Netzwerkverbindung stoßen.Die Abhilfe besteht darin, die MDAG-Unternehmensrichtlinie zu deaktivieren oder MDAG über "Windows-Funktionen ein- und ausschalten" zu deinstallieren und neu zu starten. Der Fehler rührt daher, dass MDAG für Edge bereits ein veraltetes Feature ist und nicht in der Beta-Phase unterstützt wird. Mehr dazu im Windows-Blog