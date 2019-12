AnyDesk - Schnelle Remote-Desktop-Software

Besonders flott dank neuem Codec

Intuitiv und portabel

Das von einem Stuttgarter Programmierer-Team stammende AnyDesk Free 5.4.2 ermöglicht den Fernzugriff auf entfernte Computer. Ein speziell für diesen Zweck entwickelter Video-Codec sorgt dabei für eine verzögerungsfreie Übertragung des Bildschirms. Auch das Übertragen von Dateien zwischen beiden PCs ist problemlos möglich.Wer per Fernzugriff auf seinen Rechner zugreifen will, kann zwischen vielen verschiedenen Lösungen und Diensten wählen. Das deutsche Startup AnyDesk will sich mit seiner gleichnamigen Software vor allem in Sachen Übertragungsgeschwindigkeit von Remote-Desktop-Konkurrenzprodukten wie TeamViewer , Splashtop und Co. abheben können.Das Alleinstellungsmerkmal: AnyDesk setzt auf den Video-Codec DeskRT, der von den deutschen Entwicklern extra für die Übermittlung grafischer Bedienoberflächen konzipiert wurde. Dazu werden mit dem Tool nur Bildschirminhalte übertragen, auf denen tatsächlich eine Änderung stattgefunden hat. Zu guter Letzt soll die Vernetzung der Rechner über Server laufen, die vor allem für niedrige Latenzen optimiert wurden.Diese Maßnahmen sollen die neue Remote-Desktop-Software gegenüber der Konkurrenz "deutlich überlegen" machen. Zum Beweis führen die Entwickler einen Benchmark-Test (PDF) an, in dem AnyDesk Bildschirminhalte mit bis zu 60 Frames pro Sekunde übertragen haben soll.Schon bei Übertragungsgeschwindigkeiten von 100 KB/s soll AnyDesk damit produktives Arbeiten mit Office-Anwendungen möglich machen. Sind die Rechner im lokalen Netzwerk verbunden, versprechen die Entwickler eine nahezu verzögerungsfreie Übertragung der Desktop-Inhalte.Die Steuerung erfolgt dabei über ein Browser-ähnliches Benutzerinterface. Da die Software nur aus einer rund 1,5 MB großen EXE-Datei besteht, kann das Programm außerdem unkompliziert mitgenommen und ohne Installation genutzt werden.Zusätzlich zur hier angebotenen kostenlosen Version steht AnyDesk auch in kostenpflichtigen Lite-, Professional- und Enterprise-Editionen zur Verfügung, welche dann zusätzliche Funktionen wie eine Sitzungsprotokollierung oder ein Adressbuch besitzen und die dann auch für die kommerzielle Nutzung zugelassen sind. Einen genauen Vergleich finden Sie in dieser Übersicht Auf der Herstellerseite können Sie AnyDesk außerdem für Linux, FreeBSD und Apple macOS herunterladen. Versionen für Android und iOS befinden sich derzeit in der Vorbereitung.