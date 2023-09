Windows 11 23H2-Update: Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Das große Update auf Windows 11 23H2 erscheint in wenigen Wochen. Vorab haben wir einen Blick auf die neueste Version geworfen, mit der Microsoft erneut zum Feinschliff ansetzt und sein Betriebssystem mit vielen weiteren Komfort- und KI-Funktionen ausstattet.

Das größte Update des Jahres

Copilot: Bing-Chatbot trifft Windows-Desktop

Windows-Taste + C

Windows Copilot: Microsoft zeigt KI-Integration in Windows 11

Explorer: Neues Design und Komfort-Features

Alt + Shift + P

Taskleiste: Mehr Freiheiten, weniger Gruppierung

Personalisierung -> Taskleiste -> Verhalten der Taskleiste

Einstellungen: Neue zentrale Anlaufstelle

Personalisierung -> Dynamische Beleuchtung

RAR-, TAR- und 7z-Support und weitere Features

Windows-Taste + STRG + V

Rechtsklick -> Freigabe

Virtuelle Desktops lassen sich jetzt beschriften, sodass beim Wechsel zwischen diesen die Erkennung erleichtert wird

lassen sich jetzt beschriften, sodass beim Wechsel zwischen diesen die Erkennung erleichtert wird Startmenü: Der Empfohlen-Bereich erhält neue Vorschaubilder für die Anzeige von neuen bzw. oft genutzten Dateien

Der Empfohlen-Bereich erhält neue Vorschaubilder für die Anzeige von neuen bzw. oft genutzten Dateien Windows Ink: Handschriftliche Eingaben per Digitizer (z.B. Surface Pen) werden nun in jedem Textfeld akzeptiert

Handschriftliche Eingaben per Digitizer (z.B. Surface Pen) werden nun in jedem Textfeld akzeptiert WLAN-Passwörter können nun einfach ausgelesen werden (Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> WLAN -> Bekannte Netzwerke verwalten)

können nun einfach ausgelesen werden (Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> WLAN -> Bekannte Netzwerke verwalten) Task-Manager: Die Einstellungen erhalten ein optisches Update im Look von Windows 11

Die Einstellungen erhalten ein optisches Update im Look von Windows 11 HDR-Hintergrundbilder (Wallpaper) werden im JXR-Format unterstützt

(Wallpaper) werden im JXR-Format unterstützt Benachrichtigungen: Windows 11 schlägt euch nun vor, Hinweise zu deaktivieren, sollten diese nicht oft genutzt werden

Windows 11 schlägt euch nun vor, Hinweise zu deaktivieren, sollten diese nicht oft genutzt werden Barrierefreiheit: Der Voice Access steht in weiteren Bereichen zur Verfügung und die natürliche, deutsche Sprachausgabe wurde optimiert

Wann erscheint Windows 11 23H2?

So erhaltet ihr das 23H2-Update

Windows 11 - ISO-Datei für die Installation

Nachdem Microsoft sein Konzept mit halbjährigen Updates vor zwei Jahren verworfen hat, konzentrieren sich die Entwickler auf regelmäßige Feature-Drops (die so genannten "Moment"-Updates) und ein großes Update pro Jahr - aktuell Windows 11 23H2. Wir haben uns das Update im Beta-Kanal der Windows Insider Preview genauer angesehen und zeigen euch die wichtigsten Neuerungen.Geht es nach Microsoft, gehört der Copilot zu den wichtigsten neuen Features, die das Windows 11 23H2-Update mitbringt. Er ersetzt die angestaubte und mittlerweile deinstallierbare Assistentin Cortana und bringt den Bing-Chatbot und somit ChatGPT auf den Desktop. Falls nicht in der Taskleiste angepinnt, kann der Copilot mit der Tastenkombinationgeöffnet werden. OpenAIs künstliche Intelligenz beantwortet Fragen, fasst Inhalte von Webseiten zusammen, erstellt Texte, findet Bilder und kann sogar pro­gram­mie­ren. Zusätzlich soll der Windows Copilot eingesetzt werden können, um Ein­stel­lun­gen am Betriebssystem vorzunehmen, Timer zu starten, Apps zu öffnen und vieles mehr, gut veranschaulicht im oben eingebundenen Video.Da die Verteilung im Beta-Kanal stockt und bislang nicht alle Windows-Insider mit dem Copilot ausgestattet werden, steht die Frage im Raum, ob es Microsoft wirklich schafft, seinen neuen Desktop-Helfer zur Veröffentlichung von Windows 11 23H2 an den Start zu bringen. Sollte der Copilot allerdings noch im September im Release Preview-Kanal landen, kann man sich dessen sicher sein.Mit Windows 11 23H2 spendiert Microsoft dem Explorer einmal mehr eine Frischzellenkur. Unter anderem wechseln dabei die Adress- und Menüleiste ihre Positionen, womit Werkzeuge (z.B. Copy/Paste, Filter, Sortierung) einfacher zu erreichen sind. Ferner wird die Handhabung mit Registerkarten (engl. Tabs) verbessert, die sich nun auch von einem ins andere Explorer-Fenster schieben lassen. Ein Feature, das von der Community lang ersehnt wurde.Für die Organisation von Bildern stehen gleich zwei Verbesserungen auf dem Programm. So führt man einen neuen "Katalog" ein, der - erreichbar über die linke Seitenleiste - den Explorer um eine Mediensammlung ergänzt.Hier werden ab Werk sämtliche Inhalte aus dem Bilder- und OneDrive-Ordner chronologisch aufbereitet. Nutzer können zudem zusätzliche Quellen hinzufügen oder auch die Verknüpfung zu "Bilder" und "OneDrive" entfernen.Weiterhin wird die Detailansicht verbessert, die auf Knopfdruck oder mithilfe des Shortcutsgeöffnet werden kann. Sie enthält mehr In­for­ma­tio­nen über eine markierte Datei (z.B. Freigabestatus, Aktivitätsverlauf etc.) und zudem eine größere Vorschau.Etwas nervig: Windows 11 23H2 weist an vielen Stellen im Explorer auf ein fehlendes OneDrive-Backup hin, um seinen Cloud-Speicher zu bewerben - etwa in der Adressleiste des "Dokumente"-Ordners.Zur Freude vieler Windows 11-Nutzer, die auch nach zwei Jahren noch immer nicht mit dem Startmenü und der Taskleiste warm geworden sind, kehren mit dem Windows 11 23H2-Update drei wesentliche Neuerungen ein. Allen voran kann in den Einstellungen () nun die Gruppierung bzw. die kombinierte Ansicht von Apps gänzlich deaktiviert werden.Jedes Fenster erhält somit seinen eigenen Abschnitt samt Beschriftung auf der Taskleiste anstelle eines simplen App-Icons. Lediglich die Vorschaufunktion der Fensterinhalte wird weiterhin kombiniert angezeigt. Eine Fahrt mit der Maus über eine von mehreren geöffneten Edge-Instanzen etwa zeigt die Miniaturansicht sämtlicher geöffneter Fenster.Microsoft ändert zudem die Darstellung von Be­nach­rich­ti­gun­gen innerhalb der Taskleiste. Mit Windows 11 23H2 wird nicht mehr die Anzahl der verpassten Meldungen angezeigt, sondern lediglich der dezente Hinweis auf ungelesene Benachrichtigungen durch eine ein­ge­färb­te Glocke. Diese wird zudem dauer­haft eingeblendet - gefüllt, leer oder mit einem "Bitte nicht stören"-Hinweis.Optische Änderungen zeigen sich nach der Installation von Windows 11 23H2 auch in den Einstellungen. Beim Öffnen landen Nutzer automatisch auf der neuen Startseite (engl. Home), die auf oft genutzte Einstellungen verlinkt, das schnelle Wechseln zwischen verschiedenen Windows-Designs oder aber das Verwalten von WLAN und Bluetooth ermöglicht, ohne durch die Menüs navigieren zu müssen.Zusätzlich enthält die Startseite eine Vielzahl von Hinweisen auf das Microsoft 365-Abo. Auf den ersten Blick wirken die Meldungen wie Werbung, doch auf lange Sicht dürfte Microsoft möglicherweise planen, detaillierte Informationen aus dem "Konten"-Bereich auch auf der neuen Startseite auszugeben, ins­be­son­de­re die Speicherbelegung von OneDrive, aktive Abos und Co.Im Menürichtet Microsoft eine zentrale Anlaufstelle für die farbige Beleuchtung von Mäusen, Tastaturen oder Controllern ein. In Zukunft kann diese hier verwaltet werden und nicht mehr nur in den proprietären Treibern von Razer, Logitech , SteelSeries und Co. - eine entsprechende Kompatibilität vorausgesetzt.Durchaus spannend ist die Möglichkeit, mit Windows 11 23H2 nicht mehr nur .zip-Archive, sondern auch die Dateiformate .rar, .7z, .tar und deren Ableger ab Werk entpacken zu können. Gerade Nutzer ohne Drittanbieter-Software wie WinRAR sind somit in der Lage, auch diese Archive problemlos zu öffnen. Bis auf Weiteres erfolgt das Packen von Dateien allerdings weiterhin im .zip-Format. Erste Tests haben gezeigt , dass die Lösungen von WinRAR und Co. in vielen Fällen weiterhin schneller sein können. Somit empfiehlt es sich, auch in Zukunft auf diese zu setzen - zumindest bis zur Einführung des Packens in mehr als nur .zip-Formaten. In unserem Download-Bereich findet ihr stets alle Packprogramme in ihren aktuellen Versionen.Zu guter Letzt ist es der Feinschliff, der das neue Windows-Update ausmacht. So gelangt ihr über die Taskleiste oder die Tastenkombinationin einen überarbeiteten Lautstärkenmixer für erweiterte Schnell­ein­stel­lun­gen von Ausgabegeräten, Raumklang, Lautstärke und Co. Und darüber hinaus erhält auch die Dateifreigabe () einen modernen Anstrich.Der Changelog dürfte in den nächsten Wochen noch weiter anwachsen, unter anderem mit den nachfolgenden Bereichen, an die Microsoft Hand angelegt hat. Darunter kleinere Neuerungen für virtuelle Desktops, das Startmenü, HDR-Features und WLAN-Passwörter.Ein offizieller Release-Termin wurde bisher nicht angekündigt. Voraussichtlich wird das Update ab Oktober zur Verfügung stehen und in Wellen über das vierte Quartal 2023 verteilt. Ob es alle angekündigten Funktionen in die neue Windows-11-Version schaffen, bleibt allerdings abzuwarten.Nach der möglichen Freigabe im Oktober kann Windows 11 23H2 über die Windows-Update-Funktion innerhalb der Ein­stel­lun­gen heruntergeladen und installiert werden. Sollte euch das Update nicht direkt angeboten werden, dürfte alternativ der Installattionsassistent für Windows 11 helfen.Stellt darüber hinaus sicher, dass in euren Windows-Update-Einstellungen der Punkt "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktiv ist (siehe Screenshot oben), um Windows 11 23H2 schnellstmöglich zu erhalten.