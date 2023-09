Windows 11 21H2: Microsoft bestätigt Zwangsupdate auf 22H2 / 23H2

Im Oktober endet der Support für Windows 11 21H2 mit einer letzten Verteilung sicher­heits­re­le­van­ter Updates. Dabei deutet Microsoft an, dass infolgedessen Windows 11 22H2- / 23H2-Updates auf betroffenen Systemen automatisch installiert werden sollen.

Bereits im Juli kündigte Microsoft an, dass Windows 11 in der Version 21H2 am 10. Oktober 2023 (Patch Day) zum letzten Mal mit sicherheitsrelevanten und optionalen Updates beliefert wird. Danach gilt das "End of Servicing" und somit das Support-Ende sowohl für die Home als auch die Pro-Edition der im Herbst 2021 erschienenen Betriebssystem-Version ( wir berichteten ).Im Microsoft Health Center ist zu lesen: "Das bevorstehende Sicherheitsupdate für Oktober 2023, das am 10. Oktober 2023 veröffentlicht wird, ist das letzte für diese Version verfügbare Update. Nach diesem Datum erhalten Geräte mit dieser Version keine monatlichen Sicherheits- und Vorschauupdates mehr, die Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen bieten."Weiterhin kündigen die Redmonder an, dass die Windows Update-Funktion automatisch Funktionsupdates für Windows 11-Geräte initiiert, die softwareseitig das "Ende ihrer Lebensdauer" erreicht haben oder in den nächsten Monaten erreichen werden. Das gilt sowohl für Geräte von Privatanwendern als auch generell für jene, die nicht von Unternehmen verwaltet werden.Somit kann man davon ausgehen, dass im vierten Quartal 2023 ältere Windows 11 21H2-Systeme automatisch mit der neueren Version 22H2 oder dem kom­men­den Windows 11 23H2 versorgt werden. Wie in unserem Artikel erklärt , können Windows-Updates zwar de­instal­liert und blockiert werden, doch auf lange Sicht und in Anbetracht der Sicherheit sollte man sich dem möglichen Zwangs­update nicht dauerhaft entziehen.Da Windows 11 21H2 am 10. Oktober noch einmal mit passenden Si­cher­heits­up­dates versorgt wird, sollte die automatische Installation von Windows 11 22H2 oder 23H2 frühestens im Verlaufs des Novembers, zur Veröffentlichung der nächsten monatlichen Updates, angestoßen werden.