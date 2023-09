Windows 11: Nerviger Bug lässt Explorer in den Vordergrund rücken

Ein Fehler im Redmonder Betriebssystem Windows 11 sorgt schon seit Monaten dafür, dass der Explorer gelegentlich in den Vordergrund rückt. Aktuell ist jedoch noch unklar, weshalb der Bug ausgelöst wird. Microsoft hat sich bislang nicht zu dem anhaltenden Problem geäußert.

Bug lässt sich nachstellen

Zusammenfassung Bug in Windows 11 bringt Explorer in den Vordergrund.

Bislang unklar, welche Software den Fehler auslöst.

Microsoft hat sich bis jetzt nicht zum Problem geäußert.

Störung beeinträchtigt konzentriertes Arbeiten.

Bug tritt nur bei Teil der Nutzer und gelegentlich auf.

Reproduktion des Bugs durch Gruppenrichtlinien-Update möglich.

Obwohl Microsoft den Windows-Explorer fortlaufend verbessert und mit neuen Funktionen ausstattet, berichten manche Windows 11-Nutzer bereits seit einiger Zeit über Probleme. Wer konzentriert arbeiten möchte, muss sich damit befassen, dass das Explorer-Fenster unaufgefordert in den Vordergrund rückt.Das sorgt dafür, dass das geöffnete Programm überdeckt wird und sämtliche Eingaben an das Systemprogramm weitergegeben werden. Um die Arbeit fortsetzen zu können, muss der Nutzer den Explorer manuell minimieren oder erneut in das Fenster der vorherigen App klicken. Der Bug soll allerdings nur bei einem Teil der Nutzer und auch nur gelegentlich auftreten.Derzeit ist weiterhin unklar, welche Software das Problem auslöst. Einigen Reddit-Beiträgen zufolge besteht der Bug unter Windows 11 seit mindestens Januar 2023. Laut Borncity wird der Fehler auch auf Microsoft Answers erwähnt. Von den Redmondern gab es bisher hingegen kein offizielles Statement. Damit bleibt offen, ob die Entwickler bereits an einem Bugfix arbeiten.Der Bug kann repliziert werden, indem zwei neue Explorer-Fenster geöffnet werden. Anschließend muss ein Gruppenrichtlinien-Update durchgeführt werden, indem der Befehl "gpupdate" in der Eingabeaufforderung eingegeben wird. Das Verhalten sollte dann von den meisten Pro- und Enterprise-Nutzern beobachtet werden können. In freier Wildbahn soll das Problem jedoch auch zum Vorschein kommen, wenn nur ein einzelnes Explorer-Fenster geöffnet ist. Zudem soll es auch Nutzer der Home-Edition geben, die sich mit dem Fehler herumschlagen müssen.