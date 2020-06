WinRAR Download - Packprogramm für RAR- & ZIP-Dateien

WinRAR Download & Installation

Mit WinRAR Zip-Dateien und mehr entpacken

Effektiver als ZIP

Der WinRAR Download für Windows hilft beim Packen und Entpacken von RAR- und ZIP-Dateien, kommt aber auch mit nahezu allen weiteren Archiven zurecht.WinRAR zeichnet sich dabei vor allem durch die native Unterstützung des RAR-Archivformats aus, das eine besonders effiziente Datenkomprimierung ermöglicht. Derzeit steht WinRAR in der Version 5.91 für Windows zum Download bereit.WinRAR ist für Windows sowohl als 32-Bit- als auch 64-Bit-Version verfügbar. Nach der Installation lässt sich die Software direkt mit den unterstützten Archivformaten verknüpfen und außerdem in das Kontextmenü des Windows Explorers integrieren. Dies hilft dabei, Archive schneller zu entpacken, beides lässt sich allerdings auch jederzeit über die Einstellungen von WinRAR nachholen und anpassen.Viele ZIP-Archive können unter Windows auch ohne Hilfsmittel entpackt werden. Will man aber selber Dateien zu handlichen Paketen zusam­men­fassen, muss eine Komprimierungs-Software her, die Dateien effektiv komprimieren und zuverlässig dekomprimieren kann. WinRAR leistet in erster Linie genau das, bietet aber einen Vorteil gegenüber Programmen, die beispielsweise ZIP-Archive erstellen: Die Windows-Version des "RAR Archiver" kann Dateien bis zu 30 Prozent effektiver zusammenpacken als das bei ZIP-Dateien möglich ist. Der Nutzer kann dabei die Kompri­mierungs­rate selbst bestimmen.Neben dieser Grundfunktion bietet WinRAR aber noch viele weitere Features, die den Um­gang mit den Dateien im RAR-Format erleichtern, das seit seiner Einführung 1993 stets wei­ter­ent­wickelt wurde. So können bei­spiels­weise selbstentpackende Archive erstellt werden, die der Empfänger ohne die Installation einer Software öffnen kann. Zu den weiteren Funk­tio­nen zählen die Verarbeitung vieler weiterer Archivformate, die Reparatur beschädigter Archive, eingebettete Dateikommentare und die Verschlüsselung der Archive.Die Bedienung von WinRAR erfolgt dabei über eine übersichtlich gestaltete Oberfläche. Da sich das Programm aber auch in das Windows-Kontextmenü einklinkt, können Nutzer al­ter­na­tiv mit einem einfachen Rechtsklick auf jede beliebige Datei auf die wichtigsten Funktionen der Software zugreifen. Für fortgeschrittene Nutzer gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, WinRAR über die Befehlszeile zu bedienen.Die beste und wichtigste Funktion von WinRAR ist klar und wird von dem Programm mus­ter­gül­tig erfüllt: Speicherplatz und Über­tra­gungs­zeit sparen. Neben dieser Hauptaufgabe bietet die Software aber viele weitere Features, die bei der Archivierung von Dateien einen sinn­vollen Mehrwert bieten.Der hier angebotene Download enthält die Shareware von WinRAR, die 40 Tage kostenlos und unverbindlich getestet werden kann. Bei Gefallen können Privatanwender auf der Entwicklerseite eine Lizenz erwerben. Für den einmaligen Preis von 35,64 Euro kann die Software dann uneingeschränkt auf allen Rechnern im eigenen Haushalt installiert werden.Bislang ist WinRar 5.91 lediglich mit englischer Benutzeroberfläche verfügbar. Sobald die deutsche Übersetzung erhältlich ist, werden wir diese hier zum Download anbieten.