Fertig! Windows 11 23H2-Update landet im Release Preview-Kanal

Microsoft hat ein weiteres Insider-Update für den Release Preview-Kanal veröffentlicht. Das besondere dabei: Es handelt sich bereits um das angekündigte nächste Feature-Update für Windows 11 , auch Version 23H2 genannt.

Freigabe von 23H2 steht nichts mehr im Weg

Microsoft erklärt dazu:

Heute stellen wir Windows 11, Version 23H2 Build 22631 (Windows 11 2023 Update) im Release Preview Channel für Teilnehmer des Windows Insider Program for Business zur Verfügung, um es auf Geräten in ihren Unternehmen zu validieren.

Dieses Update wird, wie wir bereits im Juli mitgeteilt haben, als Enablement-Paket ausgeliefert und im vierten Quartal 2023 veröffentlicht. Dieses neue Update wird denselben Wartungszweig und dieselbe Codebasis haben wie Windows 11, Version 22H2, und wird mit allen neu angekündigten Funktionen kumulativ sein, einschließlich Copilot in Windows (in der Vorschau) sowie zusätzlichen Änderungen.

Wir stellen Windows 11, Version 23H2 auch allen Windows Insidern im Release Preview Channel über unsere "Suchfunktion" in Windows Update zur Verfügung.

Das bedeutet, dass Insider, die sich derzeit im Release Preview Channel befinden und die Hardware-Anforderungen für Windows 11 erfüllen, unter Einstellungen und Windows Update den Download und die Installation von Windows 11, Version 23H2, Build 22631 auswählen können, wenn sie möchten.

Sobald ein Insider seinen PC auf Windows 11, Version 23H2, aktualisiert hat, erhält er weiterhin automatisch neue Service-Updates über Windows Update (der typische monatliche Update-Prozess). Eine Anleitung, wie Sie dem Windows Insider-Programm beitreten und Ihren PC mit dem Release Preview Channel verbinden können, finden Sie hier.

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Damit, so sind sich jetzt viele Medien bereits sicher, steht der Freigabe des nächsten großen Feature-Updates für Windows 11 nichts mehr im Wege. Microsoft hatte von einem Start für alle Nutzer - also auch außerhalb der Insider-Tests - im Oktober gesprochen Laut Windows-Manager Yusuf Mehdi startet zudem bereits die Verteilung der neuen Funktionen für alle Windows 11-Nutzer . Im Windows-Blog erläutert er dazu alle wissenswerten Änderungen. Wir hatten euch die Neuerungen bereit in einem ausführlichen Übersichts-Artikel vorgestellt Zunächst erfolgt nun erst einmal die Veröffentlichung des Build mit der Nummer 22631 im sogenannten Release Preview-Kanal. Das Changelog zu dieser Insider-Vorschau klingt allerdings noch recht öde . Aufgelistet wird nur ein Teil der angekündigten Neuheiten.Dennoch enthält das Update auch die neuen Funktionen, die in den letzten Monaten im Dev- und Beta-Kanal eingeführt wurden. Microsoft stellt für angemeldete Insider zudem ein neues ISO-Paket zum Download bereit, um Windows 11 23H2 als Neuinstallation durchführen zu können. Die Downloads-Links werden nach der Anmeldung mit dem Microsoft-Konto personalisiert zur Verfügung gestellt.Das Update kann aber auch, wenn man den Release-Preview-Kanal als Insider angewählt hat, über die "Suchfunktion" in Windows Update gestartet werden.Für Copilot gilt weiterhin die Ausnahme, dass die KI-Funktion nicht weltweit und auch für uns in Deutschland weiterhin nicht eingeführt wird. Hintergrund soll die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sein, der Start wird nachgereicht.