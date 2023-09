Windows 11 Version 23H2 nähert sich mit neuer Beta der Fertigstellung

Der Start von Windows 11 , Version 23H2, nähert sich inzwischen mit großen Schritten. Microsoft hat jetzt in der Vorbereitung darauf eine weitere Beta-Version veröffentlicht , die Testern im entsprechenden Insider-Kanal in zwei Fassungen zur Verfügung steht.

Zusammenfassung Microsoft bereitet Start von Windows 11 Version 23H2 vor

Neue Beta-Version mit zwei Fassungen für Tester veröffentlicht

Schwerpunkt liegt auf Fehlerkorrekturen und Code-Fortführung

Verbesserungen an Windows Ink vorerst deaktiviert

Microsoft Store erhält neue Game Pass-Seite für Abonnements

Umfangreiche Fehlerbehebungen, insbesondere für Datei-Explorer

Release der finalen Version im Herbst erwartet

Wie schon bei früheren Testversionen bietet Microsoft mit dem Build 22621.2271 eine Variante an, in der die neuen Features nicht aktiv sind. Hier geht es vor allem um die fehlerfreie Fortführung des vorherigen Codes. Im Build 22631.2271 sind die Neuerungen hingegen aktiv, entsprechend dürfte diese Fassung für die meisten Nutzer die interessantere sein.Wer aber ohnehin bereits die letzten Builds installiert hatte, wird nun wenig Neues vorfinden. Microsoft konzentriert sich im aktuellen Schritt auf Fehlerkorrekturen und deaktiviert dafür sogar die bereits eingeführten Verbesserungen an Windows Ink noch einmal. Die Neuerungen dürften bis zum Start von 23H2 aber wiederkehren, sodass die Nutzer dann auch wirklich überall dort handschriftlich Inhalte eingeben können, wo es bisher mit der Tastatur möglich war.Die einzige sichtbare Neuerung findet sich im Microsoft Store für die neue Windows-Version wieder. Neben einigen kleineren Verbesserungen wurde dieser mit einer neuen Game-Pass-Seite ausgestattet, über die die Nutzer den PC Game Pass oder Game Pass Ultimate erkunden und abonnieren können."Mit der neuen Seite können Sie sich über die Vorteile von Game Pass informieren, wie z. B. exklusive Spiele, Angebote, kostenlose Vergünstigungen, EA Play und mehr", teilt Microsoft mit. "Es ist auch einfacher, Ihr nächstes Lieblingsspiel zu entdecken, einzusteigen und zu spielen, einschließlich Day One-Spiele, neue Spiele im Game Pass, Bethesda-Spiele und mehr."Ansonsten bietet Microsoft vor allem Fehlerbehebungen an. Dazu gehört eine lange Liste von Korrekturen für den Datei-Explorer, an dem die Entwickler einiges getan haben, was sich entsprechend in der Bug-Liste auswirkt. Hier sollen nun die größten Leistungs- und Zuverlässigkeitsprobleme behoben worden sein.Microsofts Entwickler haben aber auch Fehler in Windows Copilot, den Einstellungen, Dev Drive, Task-Manager und anderen Windows-Komponenten behoben. Dort ging es allerdings nicht um größere Schwierigkeiten, sodass die Änderungen den meisten Nutzern kaum auffallen dürften. Angesichts des aktuellen Standes wird dies auf jeden Fall nicht die letzte Beta sein, bis Windows 11 23H2 offiziell bereitgestellt wird - sehr umfangreiche Arbeiten stehen aber wohl auch nicht mehr an, sodass einem Release im Herbst wenig entgegenstehen dürfte.