Microsoft versetzt Cortana-App in Windows 11 jetzt den "Todesstoß"

Das ging schneller als erwartet: Microsoft versetzt der Cortana-App in Windows 11 jetzt den "Todesstoß". Das Windows-Team hat die bisher eigenständige Cortana-App abgeschaltet - angekündigt war das eigentlich erst für Ende des Jahres.

Microsoft/WinFuture

App zeigt nur noch Fehler an

Cortana dümpelte vor sich hin

Start im Jahr 2014

Zusammenfassung Microsoft stellt Support für Windows-Cortana-App ein.

Satya Nadella: "Alle bisherigen Assistenten sind strohdumm."

Zukunft gehört der Integration von ChatGPT in Windows.

Microsoft entfernt sich von Cortana zugunsten von ChatGPT und Co.

Cortana bestand seit 2014, aber nie echter Durchbruch.

Doch wer jetzt - und sei es nur aus Versehen - die Cortana-App starten will, erhält eine Fehlermeldung. Per Update hat Microsoft die App nun in Rente geschickt und unbrauchbar gemacht.Laut dem Windows-Warnhinweis ist die App veraltet und wird nicht länger unterstützt. Das kommt nun doch etwas überraschend, denn erst im Juni hatte Microsoft einen anderen Zeitplan für das Ende von Cortana als eigenständige Windows-App verkündet.Zwar hatte man im Juni noch keinen Abschalttermin genannt, stattdessen hieß es: "Wir nehmen einige Änderungen an Windows vor, die sich auf Nutzer der Cortana-App auswirken werden. Ab Ende 2023 werden wir Cortana in Windows nicht mehr als eigenständige App unterstützen."Diese Meldung dürfte wohl die wenigsten Windows-Nutzer überraschen oder überhaupt tangieren, denn Cortana gilt freundlich ausgedrückt schon lange als tot. Der Sprachassistent hat sich nie richtig durchgesetzt und daher sicherlich auch nur noch eine kleine Fanbasis.Microsofts digitaler Assistent Cortana bestand seit 2014, hatte aber nie einen echten Durchbruch. Die Nachfolger der Sprachassistenten stehen schon in Form von ChatGPT und Co vor der Tür.Selbst Microsoft-CEO Satya Nadella erklärte bereits, dass alle bisher bekannten Sprachassistenten "dumm wie ein Stein" im Vergleich zu den jetzt verfügbaren Chatbots seien. Die Zukunft gehört der Integration von ChatGPT in Windows, auch das hat Microsoft schon längst klargestellt.Cortana bleibt aber vorerst weiterhin in Outlook Mobile, Teams Mobile, Microsoft Teams Displays und Microsoft Teams Rooms verfügbar. Das dürfte aber vermutlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis dort ChatGPT übernimmt.