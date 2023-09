Microsoft gibt Windows 11 Version 23H2-Start bekannt - das ist neu

Microsoft hat im Rahmen des Herbst-Events bestätigt, dass das nächste große Windows 11 Funktions-Update schon fertig ist und in Kürze in die Verteilung geht. Damit steht der Starttermin für Windows 11 Version 23H2 nun offiziell fest.

Die wichtigsten Neuerungen

Windows Copilot: Microsoft zeigt KI-Integration in Windows 11

Offenen Fragen zum Copiloten

Start des Updates

Interessant sind die ganzen Neuerungen, die Microsoft heute noch einmal auf der Bühne bestätigt. In unserer Vorschau auf das große Herbst-Update für Windows 11 hatten wir bereits die interessantesten Änderungen gezeigt und sind auf wichtige Neuerungen eingegangen.Das Windows 11-Update auf Version 23H2 wirdangeboten. Jetzt gibt es noch einmal weitere Informationen direkt vom Windows-Team, doch noch immer keine gesicherten Informationen zu dem wohl am meisten mit Spannung erwarteten neuen Feature, dem Copiloten. Der soll in Windows als neue KI-gestützte Funktion den gescheiterten Sprachassistenten Cortana beerben.Bisher gibt es allerdings noch keine Informationen, ob man auch außerhalb der USA auf den Copiloten in Windows hoffen kann. Die zweite Frage bezüglich des Copiloten ist, ob der Start für alle Nutzer zeitgleich kommt, oder ob es eine gestaffelte Verteilung geben wird. Auch dazu wurde leider noch nichts gesagt.Das 23H2-Update wird außerdem einen neu gestalteten Datei-Explorer sowie viele Verbesserungen erhalten, die von den Nutzern eingefordert wurden. Dazu zählt die noch einmal überarbeitete Taskleiste, die besser individuell angepasst werden kann, und eine neue Startseite für die Windows 11 Einstellungen-App.Microsoft fügt mit dem Update die native RAR- und 7-Zip-Unterstützung zu Windows 11 hinzu. Damit lassen sich dann Datentypen wie tar, 7-zip, rar, gz und viele andere mithilfe des integrierten Open-Source-Projekts Libarchive problemlos öffnen. Microsoft plant im kommenden Jahr die native Unterstützung für die Erstellung dieser Dateiformate nachzureichen.Andere Neuerungen findet man auf Anwendungs-Ebene. So starten unter anderem eine rundum verbesserte Paint-App, die Backup-App und die neue Outlook-App. Alle drei wird es aber nicht nur für Nutzer geben, die gleich auf die Windows 11-Version 23H2 wechseln. Insgesamt verspricht Microsoft 150 neue Features für Windows-Nutzer.Microsoft wird die neue Version bereits am kommenden Dienstag, den 26. September, freigeben. Erst dann soll es im Übrigen auch ein komplettes Changelog geben - es könnten uns also noch Änderungen in letzter Minute erwarten.Microsoft hatte bei vorangegangenen Funktions-Starts die Verteilung zunächst über ein Enablement Package angestoßen, welches die neuen Funktionen freischaltet. Die eigentliche Freigabe erfolgt in Schüben, womit das Update on Microsoft gesteuert wird, falls Probleme auftauchen. In der Regel bietet der Konzern dann erst einige Zeit nach dem Start die neue Version auch über Windows-Update an.