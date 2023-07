Windows 11: Neuer Entwicklungszweig schließt weitere alte CPUs aus

Microsoft verschärft die Mindestanforderungen für Windows 11-Hardware mit den kommenden Updates. Das geht aus Nutzerberichten hervor und zeigt sich bereits jetzt in den ersten Vorab-Versionen für Windows 11 24H2. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Wie das Online-Magazin Deskmodder berichtet, sieht es derzeit danach aus, dass Microsoft weitere ältere Prozessoren auf die Blacklist für die Windows 11-Installation gesetzt hat. Zudem lassen sich die Hardwareanforderungen nicht mehr so leicht austricksen wie bislang.Entdeckt hatten dies Nutzer Mitte Juli in der im Canary Kanal veröffentlichten Windows 11 Buildnummer 25905. Zwei der Prozessoren, mit denen sich Windows 11 bisher noch nutzen ließ, sind nun vermutlich auch auf der Blacklist. Man kann dazu nur Vermutungen anstellen, denn das Windows-Team äußert sich weder zu den bisher möglichen Ausnahmen noch gibt es viele Erklärungen bei den Veröffentlichungen im Canary Kanal.Es handelt sich um die Intel Core 2 Duo-T6500-CPUs und die AMD Turion II P650-Prozessoren . Wer versucht, die Vorabversion mit einer dieser CPUs zu installieren, erhält dazu Fehlermeldungen oder bekommt das Update erst gar nicht angezeigt.Laut der Deskmoddder-Community lief bisher auf beiden Windows 11 ohne Probleme. Es sieht nun so aus, dass der Wechsel mit der Umstellung auf den neuen Entwicklungszweig von Windows 11 einhergegangen und dann verschärft worden ist. Mit der Buildnummer 25905 wechselte Microsoft von "Zink" (Windows 11 Version 23H2) auf "Gallium" (24H2).Microsoft selbst hat sich dazu noch nicht geäußert - das ist auch im Grunde nicht zu erwarten. Besonders bei älterer Hardware war es bislang nur mit Tricks möglich, Windows 11 überhaupt einzusetzen.Zudem ist es auch an der Zeit, dass Microsoft sich durchsetzt und Umgehungsmöglichkeiten sperrt. Nur so können Nutzer auch das volle Potenzial aus Windows 11 herausholen.