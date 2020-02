Adobe Acrobat Reader DC - Kostenloser PDF-Reader

PDF-Grundausrüstung

PDF-Standard-Werkzeug

Egal ob bei eBooks, Formularen, Präsentationen oder anderen Texten: PDF-Dateien gehören zwischen geschäftiger Arbeitswelt und privater Nutzung schon längst zum Standard für digitale Dokumente. Will man diese Dateien betrachten, greifen die meisten Nutzer zum Adobe Acrobat Reader DC, der hier in der aktuellen Version 2020.006.20034 zum Download bereitsteht.Dabei haben die Entwickler der Datei-Betrachtungssoftware wegen der kostenlosen Verfügbarkeit entscheidend zu der Verbreitung des Portable Document Formats, kurz PDF, beigetragen. Die Hauptfunktion des Programms liegt bis heute in der Möglichkeit, Dokumente anzuzeigen, zu drucken und weiterzuverbreiten. Dabei hat der Verfasser die Möglichkeit festzulegen, ob der Empfänger die Dateien ausdrucken, abspeichern und weiterschicken darf.Seit der Version Adobe Reader X (also 10) ist es darüber hinaus ohne weitere Freischaltung möglich, Anmerkungen und Kommentare anzuheften. Darüber hinaus wurde in der neuen Version der Software die Möglichkeit verbessert, PDF-Formulare auszufüllen und abzu­spei­chern. Die digitalen Dokumente können außerdem mit elektronischen Unterschriften versehen werden.Weiter kann der Adobe Reader PDF-Datein auch in andere Dateiformate umwandeln. So lassen sich die Dokumente auch für die Bearbeitung in Excel und Word mit dem Adobe Export PDF Service online umwandeln. Die Cloud-Anbindung macht es möglich, mit dem Adobe Reader Word-Dateien in PDF-Dokumente umzuwandeln. Hierfür ist nicht länger die Installation von Acrobat nötig.Will man PDF-Dateien betrachten, gibt es dafür viele verschiedene Möglichkeiten. Gerade für Windows-User ist der Adobe Reader aber wohl das Standard-Werkzeug. Darüber hinaus bietet das Tool auch die Möglichkeit, digitale Dokumente auszufüllen und zu unterzeichnen. Mit der Cloud-Anbindung wird der Funktionsumfang noch erweitert.Adobe Reader kann mit Windows ab der Version 7 und mit Mac OS seit der Version 10.9 genutzt werden. Darüber hinaus steht der PDF-Betrachter auch für Windows Phone, iOS und Android zur Verfügung.Mit dem Wechsel zu einem kostenpflichtigen Abonnement lassen sich weitere Funktionen nutzen. Beispielsweise bearbeiten Sie dann PDF-Dateien, tauschen Bilder sowie Textstellen aus und unterzeichnen Ihre Dokumente digital. Außerdem teilen Sie PDF-Dateien mit anderen Personen und Geräten wie Smartphones und Tablets. Details zu den Kosten und dem Funktionsumfang der unterschiedlichen Abos finden Sie auf der Herstellerseite