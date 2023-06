Microsoft behebt CPU-Auslastungsproblem in Windows 11 22H2

Microsoft hat vor wenigen Tagen ein nach dem Patch-Day Mai aufgetretenes CPU-Auslastungsproblem in Windows 11 bestätigt. Jetzt gibt es bereits eine Fehlerbehebung - für alle, die das optionale Update Juni installiert haben.

Ursprungs-Update ist sicherheitsrelevant

Ursprüngliche Fehlermeldung: Berechnung des effektiven Zugriffs zeigt möglicherweise keine Ergebnisse.



Nach der Installation von Updates, die am 9. Mai 2023 oder später veröffentlicht wurden, können Sie eventuell keinen effektiven Zugriff im Dialogfeld "Erweiterte Sicherheitseinstellungen" für freigegebene Dateien oder Ordner anzeigen. Auf betroffenen Geräten wird bei Auswahl der Schaltfläche "Effektiven Zugriff anzeigen" die Meldung "Computing effective access ..." angezeigt, aber die Ergebnisse der Abfrage werden möglicherweise nicht angezeigt und explorer.exe verwendet möglicherweise weiterhin CPU, nachdem der Dialog "Erweiterte Sicherheitseinstellungen" geschlossen wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Problem bei Verbrauchern auftritt, die Windows-Geräte zu Hause verwenden.



Umgehung: Wenn Sie versucht haben, den effektiven Zugriff anzuzeigen, können Sie das CPU-Auslastungsproblem durch einen Neustart Ihres Geräts oder durch Abmelden des betroffenen Benutzers entschärfen. Hinweis: Das Sperren von Windows kann dieses Problem nicht beheben, Sie müssen sich abmelden.



Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und gehen davon aus, dass eine Lösung Ende Juni 2023 verfügbar sein wird.



Betroffene Plattformen: Client: Windows 11, Version 22H2; Windows 11, Version 21H2

Das geht aus der aktualisierten Fehlerbeschreibung im Windows Release Health Dashboard hervor (Auszug aus der Mitteilung findet ihr am Ende dieses Beitrags). Microsoft hat demnach den Fehler bereits lokalisiert und testet die Lösung nun mit dem optionalen Update KB5027303.KB5027303 ist Anfang der Woche erschienen und als optionales Update für alle Nutzer von Windows 11 Version 22H2 (alle Editionen) verfügbar.Es geht dabei um ein Problem, das bei Windows 11-Nutzer nach der Installation des Updates KB5026372 aufgetreten ist. Dieses Update wurde am 9. Mai veröffentlicht und beinhaltet sicherheitsrelevante Änderungen, gehört also zu den Aktualisierungen, die dringend empfohlen sind und nicht übersprungen werden sollten.Laut Microsoft betrifft das Problem die erweiterten Sicherheitseinstellungen. Das zeigt sich dann vorrangig als eine Auffälligkeit bei der CPU-Last. Dabei kann es dazu kommen, dass die Berechnung des effektiven Zugriffs fehlschlägt und nicht angezeigt wird. Dennoch nutzt explorer.exe weiterhin CPU für den Vorgang.Je nach Systemauslastung kann das dann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben.Microsoft hatte allerdings auch schon in der vergangenen Woche bestätigt, dass es sich um einen Fehler handelt, der bei Verbrauchern nur unwahrscheinlich auftritt. Die Probleme sollten also eher bei Business- und EDU-Versionen auftauchen. Zum kommenden Patch Day am 11. Juli 2023 wird das Update dann automatisch an alle Nutzer verteilt. Ihr müsst also unter Umständen nur warten, bis die Fehlerbehebung automatisch installiert wird.