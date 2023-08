Programme starten, Timer setzen, Probleme lösen und vieles mehr: In Windows 11 soll der Copilot zum Assistenten für alles werden. Jetzt ist in einem Leak eine umfängliche Liste spannender Features aufgetaucht, bei denen Microsoft die KI mit seinem OS verzahnt.

Zusammenfassung Windows 11 Copilot: KI mit OS verzahnt, neue Features durch Plug-ins.

Troubleshooter: PC-Probleme per Copilot lösbar.

Copilot startet installierte Programme.

Uhr-Funktionen gesteuert: Timer, Erinnerungen.

Bald Eingriff in Task-Manager möglich

Gestaffelter Rollout, Verfügbarkeit aktuell eingeschränkt.

Im Juni hatte Microsoft eine erste Vorschau von Copilot für Windows Insider im Dev Channel bereitgestellt. Jüngst hatte man angekündigt, dass auch Windows 11 Insider im Beta-Kanal Zugriff auf die KI bekommen sollen - wegen eines gestaffelten Rollouts ist die Verfügbarkeit aber aktuell noch sehr eingeschränkt. Umso schöner, dass andere Quellen einen Überblick liefern, woran Microsoft hinter den Kulissen genau arbeitet.Zu verdanken ist der inoffizielle Einblick in die neuen Funktionen einem bekannten Windows-Enthusiasten, der unter dem Namen "Xeno" auftritt. Der will jetzt auflisten können, was mit dem nächsten Update für den Windows-Copilot zu erwarten ist. Dem Bericht nach werden die frischen Funktionen durch eine Reihe an neuen First-Party-Plug-ins ermöglicht.Unter der Überschrift Troubleshooter soll eine Funktion die Lösung von PC-Problemen per Copilot ermöglichen. Wie weitreichend die Möglichkeiten sind, muss sich noch zeigen, Microsoft hatte aber schon Features wie die automatische Optimierung von Einstellungen gezeigt.Zu diesem Feature steht die Bestätigung noch aus, erste Ansätze sind aber offenbar in der Entwicklung. Vorstellbar ist, dass es Microsoft erlaubt, mit dem Copilot direkt Eingriff in die laufenden Hintergrundprozesse zu nehmen. Task-Management per KI? Hier darf man sehr gespannt sein.Passend dazu sind auch Hinweise, dass Windows Copilot bald installierte Programme starten kann. Das zählt sicher zu den Grundfunktionen, die Nutzer erwarten, in Kombination mit den Fähigkeiten der KI ergeben sich hier aber neue Möglichkeiten zur Nutzung des Betriebssystems.Ähnlich essenziell ist wohl die Fähigkeit des Copilot, die Uhr-Funktionen von Windows 11 zu steuern. Damit wird es in Zukunft möglich sein, Timer zu stellen und Erinnerungen festzulegen.