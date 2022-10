Windows-Manager kündigt "etwas Aufregendes" nächste Woche an

Dass Microsoft mit Windows 10 22H2 und Windows 11 22H2 zwei wichtige Oktober-Updates in Vorbereitung hat, ist bereits bekannt. Ein hochrangiger Microsoft-Mitarbeiter hat nun aber "etwas Aufregendes" für Windows in der nächsten Woche in Aussicht gestellt.

Viel Platz für Spekulation

Das lässt Platz für Spekulationen, wie das Online-Magazin Neowin berichtet. Es könnten einfach die erwarteten Aktualisierungen sein, aber auch etwas anderes, oder dazugehöriges.Claton Hendricks, der bei Microsoft als Programm-Manager für die Abteilung Windows Fundamentals zuständig ist, teilte das folgende auf seinem Twitter-Account:Frei übersetzt: "Für nächste Woche haben wir etwas Spannendes ausgeheckt".Viel verraten hat er also noch nicht, dafür macht der kurze Teaser es jetzt besonders spannend, ob Microsoft noch etwas bisher quasi unbekanntes in petto hat, was man nun in Kürze für Windows präsentieren wird. Dass es sich um etwas in Bezug zu Windows handelt, liegt nahe, da Hendricks fast ausschließlich zu Windows-Themen twittert.Eine der wichtigsten Windows-Funktionen, für die Hendricks aktuell verantwortlich ist, ist der Task-Manager. Daher wird jetzt spekuliert, was es vielleicht an Änderungen für den Task-Manager geben könnte. Hendricks ist laut seiner Twitter-Bio Program Manager bei Microsoft und arbeitet am Task-Manager und an System Tools, und ist derzeit außerdem mit Machine Learning und Artificial Intelligence beschäftigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, worauf sich Hendricks bezieht, aber wir werden es schon bald erfahren.Wenn man jedoch raten müsste, schreibt Neowin, dann könnte Microsoft darauf hinarbeiten, den Task-Manager mehr an Windows 11 anzugleichen, etwas, das es schon seit einiger Zeit nach und nach getan hat. Der ursprüngliche Task-Manager von Windows 11 selbst war kein Redesign, da er auf dem Stil von Windows 10 basierte.