Windows 11: Insider findet riesiges Suche-Widget für die Taskleiste

Microsoft experimentiert mit einer neuen Suchleiste im XXL-Format. Innerhalb der Windows 11-Previews wurden Insider auf eine versteckte Funktion für die Taskleiste aufmerksam, die der Suche einen hohen Stellenwert einräumt. Dabei werden Erinnerungen an Windows 10 wach.

Die verlängerte Suchleiste nimmt fast Windows 10-Ausmaße an

Freischaltung via ViveTool: vivetool /enable /id:39072097 /variant:6

Anstatt mit einer dezenten Lupe versucht Microsoft bereits seit mehreren Monaten, die Suchfunktion unter Windows 11 mit diversen Stilen in den Mittelpunkt der Taskleiste zu rücken. Dabei erfinden die Redmonder das Rad nicht neu, der Platzhalter für die Suche wird einfach in die Länge gezogen. Unter dem Radar flog bisher die scheinbar größte Abmessung der Taskbar-Suchbox, die nun vom Twitter-Nutzer PantomOcean3 aufgedeckt wurde.Seit Anfang September scheint sich ein deutlich markanteres Suche-Widget im Dev-Kanal ( Build 25193 oder neuer ) zu verstecken, dessen XXL-Variante unter anderem mithilfe des ViveTools freigeschaltet werden kann. Ein direkter Vergleich zeigt, dass sich Microsoft hinsichtlich der Länge langsam aber sicher dem aus Windows 10 bekannten Suchbereich anpasst und dabei ebenfalls die für den jeweiligen Tag wichtigen Highlights (z.B. Feiertage) anzeigt.Erst vor wenigen Tagen gab Microsoft zudem bekannt, dass die für Tablets optimierte Taskleiste nach einer Neugestaltung von Insidern erneut ausprobiert werden kann. Gerade in dieser Kombination könnte ein größeres Suchfeld helfen, damit die Aktivierung per Finger vereinfacht wird. Dafür müssten Nutzer allerdings auf eine Vielzahl von Taskleisten-Symbolen verzichten, die dann in den kürzlich vorgestellten Überlauf verschoben werden. Es scheint hierbei, als würde sich Microsoft seit Jahren wieder auf eine echte Touch-Offensive vorbereiten.Ob der neue Suchbereich und die überarbeitete Taskleiste in dieser Form auch bei Otto Normalverbraucher landen, steht bisher nicht fest. Aktuell ist der Dev-Kanal vorrangig als Spielplatz für Funktionen bekannt, die womöglich erst mit der Windows 11-Version 23H2 im Herbst 2023 offiziell vorgestellt werden.