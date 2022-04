Es wird bunt: Der Windows 11 Task-Manager erhält ein neues Design

Das für den Herbst erwartete "Sun Valley 2"-Update (22H2) für Windows 11 soll nicht nur einen generalüberholten Task-Manager mitbringen, sondern diesen auch mit farblichen Highlights ausstatten. In einem Insider-Podcast geht Microsoft auf die Optionen zur Personalisierung ein.

Akzentfarben werden auf den Task-Manager ausgeweitet

Der Task-Manager gehört zu den wichtigsten Baustellen, an denen die Redmonder aktuell arbeiten. Auch nach dem Upgrade auf Windows 11 zählt er zu den vielen Bereichen, die abseits von abgerundeten Fensterecken keinen frischen Anstrich erhalten haben. Selbst der Dunkelmodus (engl. Dark Mode) fehlt. Mit Windows 11 in der kommenden Version 22H2 soll sich das ändern, wie Microsoft jetzt noch einmal in einem Podcast deutlich macht.Bereits im Vorfeld sickerten die neuen Funktionen und viele der optischen Änderungen des Task-Managers im Netz durch. Nun zeigen die verantwortlichen Manager des Unternehmens das Analyse-Tool und seinen neuen Look erstmals in Aktion. Anstelle der klassischen Reiter kommt zukünftig ein vertikal angeordnetes Menü zum Einsatz, ähnlich der Windows-Einstellungen. Die Inhalte, zum Beispiel Prozesse, Leistung, App-Verlauf und Autostart, bleiben jedoch identisch. Es handelt sich vorrangig um eine optische Frischzellenkur.Weiterhin wird der neue Task-Manager unter Windows 11 auf die von Nutzern definierte Akzentfarbe reagieren und diese in den Spalten für CPU- und Speicherauslastung etc. unterbringen. Bereits jetzt können diese Optionen im Bereich der Windows-Einstellungen (Personalisierung -> Farben) vorgenommen werden. Bisher ließen sich mit den Akzentfarben unter anderem die Taskleiste und Fensterränder einfärben. Mit dem "Sun Valley 2"-Update folgt dann die Anzeige innerhalb des Task-Managers, die auch im Dark Mode des Systemtools greift.Windows-Insider können den neuen Task-Manager inklusive der 22H2-Updates hinsichtlich der Farbauswahl in den nächsten Tagen selbst ausprobieren. Otto Normalverbraucher wird bis in den Spätsommer oder Herbst 2022 warten müssen.