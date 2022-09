Neues im Herbst für Windows 11 - Teil 2: Taskleiste und Task-Manager

Im ersten Artikel dieser Serie haben wir vorgestellt, welches Feintuning Microsoft am Startmenü vorgenommen hat, doch auch "darunter" hat sich einiges getan. So beherrscht die Taskleiste neue Funktionen und eine große Neuerung betrifft den Task-Manager.

Taskleiste

Task-Manager

Anleitungen, Tipps und Tricks

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Die Taskleiste ist im Wesentlichen unverändert. Sie erlaubt aber eine von vielen gewünschte Funktionalität, nämlich. Konkret können einerseits App-Symbole in die Taskleiste gezogen und dort als Verknüpfung hinterlegt werden. Eine Einschränkung: Mit Steam-Spielen geht das nicht, denn diese sieht Windows 11 als Internet-Link an und nicht als Programm, das seinerseits verknüpft werden kann.Andererseits können nun Dateien in jene Programme gezogen werden, die auf der Taskleiste zu finden sind. Das funktioniert aber weniger intuitiv als gedacht. Denn ein Bild kann beispielsweise nicht einfach so auf das Photoshop-Symbol gezogen werden, woraufhin sich das Programm samt Foto öffnet. Vielmehr muss die Anwendung bereits laufen, das Programmfenster wird maximiert und man kann die Datei dann dorthin ziehen - besser als nichts, aber dennoch umständlich.Die Zwangsgruppierung mehrerer Instanzen einer Anwendungen (also etwa mehrere Browser-Fenster) bestehen nach wie vor - man kann also immer noch nicht schnell auf ein bestimmtes Browser-Fenster klicken, sondern muss erst mit der Maus dahin. Das Flyout, das man bekommt, wenn man mit dem Cursor auf das dazugehörige Symbol fährt, wurde aber angepasst. So ist eine(also etwa Word plus Excel) besser erkennbar, da die beiden Fenster eine Art Rahmen mit dem Desktop-Hintergrund bekommen haben.Kleine, aber durchaus praktische Verbesserung: Wer mit der Maus auf das Lautsprecher-Symbol fährt, kann mit dem Mausrad dieverändern.Der Task Manager stellt die vielleicht größte funktionelle Neuerung dar. Denn dieser wird nicht nur optisch an Windows 11 sowie Microsofts neuesangepasst, er bekommt auch eine deutlich verbesserte und übersichtlichere Ansicht - mit denstatt Tabs. Auch einist erstmals an Bord.Neu ist auch ein, den man per Rechtsklick auf eine App oder einen Hintergrundprozess finden kann: Dieser verringert die Prozesspriorität und verbessert die Energieeffizienz, "kann aber zu Instabilitäten bei bestimmten Prozessen führen", so Microsoft.